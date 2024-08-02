Налетят град и дожди с грозами: какие области Украины накроют сильные осадки

Погода в Украине в выходные, 3 и 4 августа, будет неустойчивой, температура воздуха в разных областях может сильно отличаться.
При этом во многих регионах ожидаются сильные осадки - будут дожди с грозами и даже град и шквалы. Об этом сообщил кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.
Он отметил, что в Украине изменятся погодные условия из-за активизации циклонической деятельности над Балканами и югом Европы. Атмосферные фронты с юго-запада принесут осадки в большинство областей нашего государства. В некоторых регионах такие осадки будут очень сильными, возможны даже дожди с грозами и град.
"Поскольку облачности также значительно увеличится, то температурный фон будет колебаться в пределах нормы и только в юго-восточной части сохранится жаркая погода", - отметил метеоролог.
Погода в Украине 3 августа
В западных областях
В западных областях ожидается неустойчивый погодный характер. В течение суток пройдут дожди, местами сильные. Возможны грозы, днем в отдельных пунктах град и шквалы, 15-20 м/с. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +18...+23, на Прикарпатье и в Винницкой области +23...+28 градусов.
В северных областях
В северных областях ночью без осадков, днем ожидаются дожди с грозами, местами значительные осадки (кроме Сумской области). Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +24...+29.
В центральных областях
В центральных регионах Украины ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с; днем юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +28...+33 градусов.
На юге Украины
В южной части и в Крыму переменная облачность, без существенных осадков. Только в Одесской области днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер южный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22 градусов, днем +29...+34 градусов.
В восточных областях
В восточных областях переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22 градуса, днем +28...+33.
Погода в Украине 4 августа
В западных областях
В западных регионах ночью и утром местами пройдет кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +20...+25. В Карпатах ночью +7...+12 градусов, днем +14...+19.
В северных областях
В северных областях ночью ожидаются сильные дожди, местами грозы. Днем без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 градусов, днем +20...+25.
В центральных областях
В центральных областях ночью ожидается небольшой дождь, днем умеренные, местами значительные дожди, возможны грозы. Ветер ночью юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+21 градус, днем +24...+29.
На юге Украины
В южных областях и в Крыму в течение суток пройдут дожди, местами с грозами. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22 градуса, днем +28...+33.
В восточных областях
В восточных областях местами небольшой дождь, на Харьковщине днем умеренные дожди с грозами. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+21 градус, днем +28...+33, в Харьковской области +23...+28 градусов.
Кто такой Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
Погода в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что Украину накрывает опасная погода - похолодает и будут грозовые дожди. Температура воздуха по всей стране существенно снизится, также многие области могут накрыть дожди с грозами, отметила синоптик Наталья Диденко.
Также ранее сообщалось, что очень сильная магнитная буря атаковала страну - стало известно, когда закончится этот шторм. Магнитная буря уже достигла своей пиковой мощности - почти 8 баллов.
Напомним, Землю накрыли мощные солнечные бури, будут сбои со связью - названы сроки. 15 вспышек произошли вместе с извержениями плазмы или корональными выбросами массы. Скоро потоки плазмы могут достичь Земли.
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