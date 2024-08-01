УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Похолодает и будут грозовые дожди: Украину накрывает опасная погода

Алёна Воронина
1 августа 2024, 15:42
419
Температура воздуха по всей стране существенно снизится, также многие области могут накрыть дожди с грозами.

Погода, гроза, дождь
Погода в Украине - похолодает и будут грозовые дожди/ unsplash.com

Погода в Украине в выходные, 3 и 4 августа, отметится резким похолоданием. В субботу, 3 августа, температура воздуха ощутимо снизится в западных, северных и многих центральных областях (кроме Днепропетровщины). Также в этих областях местами могут быть грозовые дожди.

На юге и востоке в субботу будет сухо и жарко. Но уже в воскресенье, 4 августа, жара ослабнет также на юге и в восточных областях Украины. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

видео дня

В пятницу, 2 августа, в Украине будут теплые погодные условия - столбики термометров будут показывать +25...+30 градусов, в южной части +28...+32 градуса.

"Будет преобладать повышенное атмосферное давление, сухая солнечная погода. В западных областях во второй половине дня пятницы увеличится облачность. Ветер в Украине будет северо-западный, небольшой или умеренный", - отметила синоптик.

Также она рассказала, что в Киеве 2-го августа ожидается сухая теплая погода с температурой воздуха +27...+29 градусов.

В то же время Диденко предупредила, что 2 августа в нашем государстве ожидаются магнитные бури.

Погода в Украине на 2 августа
Погода в Украине 2 августа/ Укргидрометцентр
Погода в Украине на 3 августа
Погода в Украине 3 августа/ Укргидрометцентр

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что похолодание накроет всю Украину - стало известно, где резко снизится температура и будут дожди. Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине на протяжении недели, с 29 июля по 4 августа.

Также ранее сообщалось, что в Украине меняется погода - синоптики рассказали, в каких регионах серьезно потеплеет. Синоптики предупреждают о том, что почти по всей Украине будет держаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину возвращается аномальная жара - синоптик назвала сроки. Сколько продлится жаркая погода, прогнозировать трудно. Но есть надежда на то, что столбики термометров не будут подниматься выше, чем в июле.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра погода завтра погода на выходные
Реклама

Главное за день

РФ хочет прорвать оборону ВСУ: Сырский назвал самые горячие направления фронта

РФ хочет прорвать оборону ВСУ: Сырский назвал самые горячие направления фронта

16:40 Украина
Удар по оккупантам под Курском: в ВМС намекнули на собственное дальнобойное оружие

Удар по оккупантам под Курском: в ВМС намекнули на собственное дальнобойное оружие

16:14 Украина
Из 14 резервных бригад ВСУ партнеры оснастили оружием только три – Зеленский

Из 14 резервных бригад ВСУ партнеры оснастили оружием только три – Зеленский

16:08 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Умер дядя Гарри и Уильяма: в королевской семье случилось горе 2629

Умер дядя Гарри и Уильяма: в королевской семье случилось горе

Россияне в истерике готовятся охотиться на F-16: обнаружено первый комплекс 1362

Россияне в истерике готовятся "охотиться" на F-16: обнаружено первый комплекс

Решать должен украинский народ : Зеленский внезапно заговорил о референдуме 1242

"Решать должен украинский народ": Зеленский внезапно заговорил о референдуме

Украина под атакой Шахедов и ракет: во многих городах прозвучали взрывы 1170

Украина под атакой "Шахедов" и ракет: во многих городах прозвучали взрывы

Последние новости

16:50

Впервые: Украина запустила больше дальнобойных дронов, чем РФ - Forbes

16:40

РФ хочет прорвать оборону ВСУ: Сырский назвал самые горячие направления фронта

16:35

Группа TAS инвестирует миллионы в модернизацию производства и инновации новости компании

16:14

Удар по оккупантам под Курском: в ВМС намекнули на собственное дальнобойное оружие

16:08

Главное - успеть: как узнать, что пора копать картошку

ВВК при бронировании, вручение повесток и штрафы: интервью с представительницей Киевского ТЦКВВК при бронировании, вручение повесток и штрафы: интервью с представительницей Киевского ТЦК
16:08

Из 14 резервных бригад ВСУ партнеры оснастили оружием только три – Зеленский

16:05

Проще, чем может показаться: как убрать катышки - 5 действенных лайфхаковВидео

15:50

Начинается "белая полоса": 3 знака зодиака, которым крупно повезет в августеВидео

15:42

Похолодает и будут грозовые дожди: Украину накрывает опасная погода

Реклама
15:17

Что нельзя делать на следующий день после Маковея: строгие приметы

15:10

Порошенко не препятствовал Деркачу в координировании агентуры в Украине в обмен на ведение бизнеса в РФ - блогер

14:41

Смертельная авария: в Польше украинский микроавтобус попал в ДТП, есть погибший

14:29

Когда "Резерв+" считается военно-учетным документом: разъяснение ТЦК

14:29

Странную радугу найдет только остроглазый гений: загадка, которую нужно выполнить за 5 секунд

13:49

"Захватить Харьков им уже не удастся": РФ изменила цель и приоритет - Зеленский

13:19

Россияне в истерике готовятся "охотиться" на F-16: обнаружено первый комплекс

13:14

Китайский гороскоп на завтра 2 августа: Козлам - хорошие вести, Обезьянам - отчаяние

13:12

Массированная атака РФ на Украину в августе: Жданов предупредил украинцев

12:55

Гороскоп на август-2024 для всех от Влада Росса: кому повезёт в конце летаВидео

12:37

Удобрение из крапивы - настоящее сокровище: что им можно поливать

Реклама
12:29

Как по ушам определить характер человека: быстрая проверка

12:13

Анастасия Стоцкая взбудоражила россиян новой фотографией дочери

12:12

Священник УПЦ МП готовил удар по эшелонам ВСУ на Харьковщине: что известноФото

12:02

В Украину возвращается аномальная жара: синоптик назвала сроки

11:50

Первое "серебро": Украина завоевала вторую медаль на Олимпиаде-2024

11:36

Украине грозят серьезные обстрелы: Росс назвал опасные даты в августе 2024Видео

11:19

Бегство любыми способами: оккупанты массово хотят выбраться из Украины - ГУР

10:38

"Шахед" попал в дом российского оппозиционера под Киевом: что известно

10:32

Ночная атака РФ по Украине "Искандерами" и "Шахедами": что удалось сбить ПВО

10:28

Враг движется уже без тяжелой техники: ВСУ рассказали, что изменилось возле Часового Яра

09:56

Почему огурцы растут кривые и что с этим делать

09:53

Мгновенного преимущества не будет, "но": чего ждать от F-16 в Украине - генерал США

09:49

Бронирование не освобождает: в ТЦК предупредили украинцев о прохождении ВВК

09:37

"Слишком опасно": у звезды "Бриллиантовой руки" обнаружили опухоль - СМИ

09:28

Гороскоп на завтра 2 августа: Стрельцам - много препятствий, Водолеи получат все, что захотят

09:27

"Кто-то расстроился": из-за возможного прибытия F-16 в Украину РФ изменила тактику удара

09:09

Израиль убил лидеров "Хезболлы" и ХАМАСа: что дальше?мнение

08:49

"Без ответа": король Чарльз отрекся от принца Гарри

08:40

Обломки беспилотников после атаки РФ упали в Румынии: реакция страны

07:43

Приблизились к Покровску: РФ оккупировала Тимофеевку на Донбассе - DeepState

Реклама
06:54

Механизмов "пряник - кнут" нет: о повышении налоговмнение

06:43

Украина получила шесть истребителей F-16 от Нидерландов - The Times

05:35

Гороскоп на август 2024 для Дев: чего ждать в любви, работе, финансахВидео

05:30

Сможет ли Китай пересечь "красные линии" после выборов в США: эксперт раскрыл детали

04:27

Нужно ли уведомлять ТЦК о бракосочетании и рождении детей: разъяснение

03:30

Нужно ли проходить ВВК тем, кто обновил данные через "Резерв+": ответ ТЦК

03:08

Военнообязанных могут доставить в ТЦК даже после обновления данных: в чем причина

02:30

5-я статья не сработает: появился неожиданный сценарий войны РФ с НАТО

01:30

"Блондинка в законе" Риз Уизерспун завела роман через год после развода - СМИ

00:29

Гороскоп на август 2024 для Весов: судьбоносная встреча и важное решениеВидео

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять