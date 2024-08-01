Похолодает и будут грозовые дожди: Украину накрывает опасная погода

Погода в Украине в выходные, 3 и 4 августа, отметится резким похолоданием. В субботу, 3 августа, температура воздуха ощутимо снизится в западных, северных и многих центральных областях (кроме Днепропетровщины). Также в этих областях местами могут быть грозовые дожди.
На юге и востоке в субботу будет сухо и жарко. Но уже в воскресенье, 4 августа, жара ослабнет также на юге и в восточных областях Украины. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
В пятницу, 2 августа, в Украине будут теплые погодные условия - столбики термометров будут показывать +25...+30 градусов, в южной части +28...+32 градуса.
"Будет преобладать повышенное атмосферное давление, сухая солнечная погода. В западных областях во второй половине дня пятницы увеличится облачность. Ветер в Украине будет северо-западный, небольшой или умеренный", - отметила синоптик.
Также она рассказала, что в Киеве 2-го августа ожидается сухая теплая погода с температурой воздуха +27...+29 градусов.
В то же время Диденко предупредила, что 2 августа в нашем государстве ожидаются магнитные бури.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Погода в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что похолодание накроет всю Украину - стало известно, где резко снизится температура и будут дожди. Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине на протяжении недели, с 29 июля по 4 августа.
Также ранее сообщалось, что в Украине меняется погода - синоптики рассказали, в каких регионах серьезно потеплеет. Синоптики предупреждают о том, что почти по всей Украине будет держаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украину возвращается аномальная жара - синоптик назвала сроки. Сколько продлится жаркая погода, прогнозировать трудно. Но есть надежда на то, что столбики термометров не будут подниматься выше, чем в июле.
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