Похолодает и будут грозовые дожди: Украину накрывает опасная погода

Температура воздуха по всей стране существенно снизится, также многие области могут накрыть дожди с грозами.

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Погода в Украине - похолодает и будут грозовые дожди/ unsplash.com

Погода в Украине в выходные, 3 и 4 августа, отметится резким похолоданием. В субботу, 3 августа, температура воздуха ощутимо снизится в западных, северных и многих центральных областях (кроме Днепропетровщины). Также в этих областях местами могут быть грозовые дожди.

На юге и востоке в субботу будет сухо и жарко. Но уже в воскресенье, 4 августа, жара ослабнет также на юге и в восточных областях Украины. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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В пятницу, 2 августа, в Украине будут теплые погодные условия - столбики термометров будут показывать +25...+30 градусов, в южной части +28...+32 градуса.

"Будет преобладать повышенное атмосферное давление, сухая солнечная погода. В западных областях во второй половине дня пятницы увеличится облачность. Ветер в Украине будет северо-западный, небольшой или умеренный", - отметила синоптик.

Также она рассказала, что в Киеве 2-го августа ожидается сухая теплая погода с температурой воздуха +27...+29 градусов.

В то же время Диденко предупредила, что 2 августа в нашем государстве ожидаются магнитные бури.

Погода в Украине 2 августа/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 3 августа/ Укргидрометцентр

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что похолодание накроет всю Украину - стало известно, где резко снизится температура и будут дожди. Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине на протяжении недели, с 29 июля по 4 августа.

Также ранее сообщалось, что в Украине меняется погода - синоптики рассказали, в каких регионах серьезно потеплеет. Синоптики предупреждают о том, что почти по всей Украине будет держаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину возвращается аномальная жара - синоптик назвала сроки. Сколько продлится жаркая погода, прогнозировать трудно. Но есть надежда на то, что столбики термометров не будут подниматься выше, чем в июле.

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