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Похолодание накроет всю Украину: где резко снизится температура и будут дожди

Алёна Воронина
28 июля 2024, 14:54
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Под влиянием циклона, который придет к нам из Балтии, температура воздуха по всей территории Украины немного снизится и будут осадки.

Погода, дождь, лето
Погода в Украине - наше государство накроет похолодание/ unsplash.com

Погода в Украине на протяжении недели, с 29 июля по 4 августа, отметится похолоданием во всех регионах государства, дождями и порывистым ветром.

В первой половине недели на погоду в большинстве областей нашей страны будет влиять циклон, который сформируется над странами Балтии и будет продвигаться в юго-восточном направлении. Вследствие надвигания этого циклона на все области нашей страны ждет похолодание. Об этом сказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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Он отметил, что под влиянием циклона пройдут дожди и существенно усилится ветер северо-западного направления, местами он будет достигать 15-20 м/с.

Но со второй половины недели температура воздуха снова начнет расти, и уже в выходные вернется жаркая погода. Столбики термометров значительно вырастут преимущественно в южных и восточных областях.

"Дожди в течение недели будут иметь локальный характер и охватят не всю территорию страны, поэтому во многих областях сохранится засуха и высокий уровень пожарной опасности", - добавил Кибальчич.

Погода в Украине 29 июля

В понедельник, 29 июля, ночью в северных и местами центральных областях, днем на юго-востоке Украины пройдут небольшие кратковременные дожди, местами с грозами. В остальных областях без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в северо-западной части страны днем порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха в северных и западных областях ночью +12...+17 градусов, днем +22...+27; в центральных, южных и восточных регионах ночью +18...+23 градусов, днем +28...+33, на юго-востоке до +35 градусов.

Погода в Украине 29 июля
Погода в Украине 29 июля/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 30 июля

Во вторник, 30 июля, в северных, днем местами также в западных и восточных областях пройдут дожди, возможны грозы. В остальных регионах Украины без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +21...+26, на юго-востоке и в Крыму местами до +29 градусов.

Погода в Украине 30 июля
Погода в Украине 30 июля/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 31 июля

В среду, 31 июля, в Украине преимущественно без осадков, лишь днем в северных областях местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с; на Закарпатье переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +24...+29.

Погода в Украине 31 июля
Погода в Украине 31 июля/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 1 августа

В четверг, 1 августа, по всей территории Украины ожидается преимущественно солнечная погода, без осадков. В западных областях ночью и утром местами туман. Ветер северо-западной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +26...+31.

Погода в Украине 1 августа
Погода в Украине 1 августа/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 2 августа

В пятницу, 2 августа, сохранится погода без осадков. Лишь днем на крайнем западе возможен небольшой кратковременный дождь и гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +26...+31; на юге и юго-западе, а также на побережье морей ночью +16...+21 градус, днем +29...+34.

Погода в Украине на 2 августа
Погода в Украине 2 августа/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 3 августа

В субботу, 3 августа, в западном регионе страны днем также местами в центральных областях ожидаются дожди с грозами, в отдельных пунктах возможны сильные ливни и шквалы, 15-20 м/с. На остальной территории страны без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; на юге Украины южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22 градуса, днем +23...+28, в центральных и южных областях +29...+34 градуса.

Погода в Украине 4 августа

В воскресенье, 4 августа, неустойчивая погода с кратковременными дождями ожидается в большинстве областей Украины. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит +17...+22 градуса, днем +23...+28, в юго-восточной половине страны +29...+34 градуса.

Кто такой Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что в наше государство вернется невыносимая жара - стало известно, где в Украине ударит +37 градусов. В некоторых областях температура воздуха снова будет зашкаливать, осадки ожидаются лишь в небольшой части регионов нашего государства.

Также ранее сообщалось, что в Украину идет антициклон Gustav - стало известно, где будут бушевать грозы и невыносимая жара. К западным границам Украины приблизится атмосферный фронт, который принесет грозовые дожди в несколько областей, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в августе 2024 года. Синоптик прогнозирует в целом комфортную погоду в последний месяц лета.

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