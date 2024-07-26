Вернется невыносимая жара: где в Украине ударит +37 градусов

В некоторых областях температура воздуха снова будет зашкаливать, осадки ожидаются лишь в небольшой части регионов нашего государства.

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Погода в Украине снова будет жаркой/ unsplash.com

Погода в Украине в выходные, 27 и 28 июля, отметится кратковременным возвращением жары. После относительно недолгого периода снижения температуры теперь высокие температуры воздуха снова вернутся, особенно в южные и центральные области страны.

Осадки в выходные ожидаются только местами в южных и западных областях. В остальных частях нашего государства в субботу и воскресенье будет сухо и преимущественно малооблачно. Об этом рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.

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Погода в Украине 27 июля

В западных областях

В западных областях ночью местами пройдет небольшой кратковременный дождь, гроза; днем без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +25...+30. В Карпатах ночью +8...+13 градусов, днем +20...+25 градусов.

В северных областях

В северных областях ночью местами возможны кратковременные грозовые дожди, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +27...+32.

В центральных областях

В центральных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+21 градус, днем +30...+35.

На юге Украины

В южной части Украины и в Крыму ночью местами пройдет небольшой дождь, днем без существенных осадков. В Крыму в течение суток ожидается неустойчивая погода с дождями и грозами. Ветер северный/северо-восточный, 7-12 м/с, при грозах возможны отдельные порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22 градуса, днем +30...+35, в Крыму +25...+30.

В восточных областях

В восточных областях погода ожидается сухой и жаркой. Ветер восточный/ северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+21 градус, днем +29...+34.

Погода в Украине 27 июля/ meteoprog

Погода в Украине 28 июля

В западных областях

В западных областях переменная облачность, без осадков. Лишь вечером на крайнем западе региона возможны грозовые дожди. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17, днем +28...+33 градуса. В Карпатах ночью +9...+14 градусов, днем +21...+26.

В северных областях

В северных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15...+20 градусов, днем +29...+34.

В центральных областях

В центральных регионах ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северной четверти, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16...+21 градус, днем +31...+36.

На юге Украины

В южных областях и в Крыму ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22 градуса, днем +32...+37.

В восточных областях

В восточных областях ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16...+21 градус, днем +30...+35.

Погода в Украине 28 июля/ meteoprog

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине - последние новости

Ранее стало известно, когда и где в Украине ждать похолодания - температура упадет до +13 и будут дожди. Украину накроет контрастная погода - в части областей днем температура будет +20 градусов, а в части - +32 градуса.

Также синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в августе 2024 года. Синоптик прогнозирует в целом комфортную погоду в последний месяц лета.

Напомним, ранее сообщалось, что страну атаковала жесткая магнитная буря - "трясти" будет целых 5 дней. Мощность этого геомагнитного шторма повысилась до почти 7-балльной мощности.

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