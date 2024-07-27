В Украину идет антициклон Gustav: где будут бушевать грозы и невыносимая жара

К западным границам Украины приблизится атмосферный фронт, который принесет грозовые дожди в несколько областей, рассказала синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине резко изменится в ближайшие дни / Фото: pixabay.com

На выходных погоду в Украине будет определять антициклон Gustav, что обеспечит сухую и солнечную погоду по всей стране. В воскресенье температура воздуха поднимется до +29+33 градусов, а на юге - до +33+36 градусов. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Атмосферный фронт, который приближается к западным границам, принесет грозовые дожди в несколько областей Украины. Вечером воскресенья грозы ожидаются на Волыни, Ровенщине и Львовщине. В понедельник, 29 июля, эти дожди переместятся на север Украины, а дальше - на восток.

"Пока значительная часть Украины в воскресенье будет принадлежать сухой воздушной массе. Температура воздуха завтра будет высокой. В течение дня ожидается +29+33 градуса, в южной части +32+36 градусов", - рассказала синоптик. видео дня

Погода в Украине на воскресенье 28 июля / Фото: скриншот meteoprog.com

Погода в Киеве 28 и 29 июля

В Киеве в эти выходные будет жарко и сухо. Температура днем составит +30+32°C.

Однако уже с понедельника, 29 июля, ожидается ощутимое снижение температуры. В ночь на понедельник в столице вероятен дождь с грозой, а днем посвежеет до +24+26 градусов.

Погода в Киеве на неделю / Фото: скриншот meteoprog.com

Погода в Украине 29 и 30 июля

В понедельник, 29 июля, в Украине ожидается похолодание, вызванное распространением более прохладного воздуха с тыла атмосферного фронта. Температура снизится до +20+26 градусов в большинстве областей.

В то же время на юге и востоке еще будет жарко. Там удержится сильная жара до +30+35 градусов. Однако уже во вторник температура в этих регионах снизится до +25+28 градусов.

Погода в Украине в понедельник 29 июля / Фото: скриншот meteoprog.com

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Украину атакует магнитная буря, которая продлится минимум 5 дней. С 27 июля буря усилится до 5 баллов перед тем, как снова ослабнет.

Также синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в августе 2024 года. Синоптик прогнозирует в целом комфортную погоду в последний месяц лета.

Как сообщал Главред, погода в Украине на выходных, 27 и 28 июля, будет преимущественно сухой с кратковременным возвращением жары. В южных и центральных областях температура повысится, в то время как на западе возможны дожди и грозы.

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