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Залило все дороги, ветер валит деревья: Украину накрыл грозовой Армагеддон

Ангелина Подвысоцкая
16 июля 2024, 19:03
366
Мощная непогода бушует в Киеве, Киевской области и на Львовщине.
погода
Украину накрыл внезапный шторм / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Погода в Украине удивляет своими внезапными изменениями. Еще утром и днем регионы "жарила" 40-градусная жара, а вечером области накрыла мощная непогода. В Сети разлетелись видео с последствиями Армагеддона.

Известно, что непогода накрыла Львовскую и Киевскую области. Мощный грозовой ливень заливает даже столицу. Внезапный дождь превратил дороги в настоящие реки, а машины вынуждены "плавать".

В некоторых районах был настолько мощный ветер, что он валил деревья. Также появилось одно видео, где видно, как девушка ныряет в озеро и в этот момент туда попадают несколько молний. К счастью, с девушкой все в порядке.

видео дня

Смотрите видео о последствиях мощной непогоды в Украине:

непогода
Украину накрыл внезапный шторм / фото: скриншот

Синоптик Наталья Диденко объяснила, почему на Украину внезапно налетели такие мощные ливни. Она называет это явление "внутренним массовым процессом".

"Нет никакого атмосферного фронта, но во второй половине дня, когда жара достигает своего апогея, восходящие потоки выпирают вверх. Не удерживается эта вся влага, конвективные процессы... и они расплодились в вот такое... Это то, что синоптики говорят: местами. То есть, это не в связи с прохождением атмосферного фронта, а именно внутренние массовые процессы - когда из-за высокой температуры воздуха атмосфера уже не удерживается, облака не удерживаются и выпадают вот таким дождем и ливнем", сказала она.

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине - последние новости

Ранее синоптик назвала дату, когда в Украине ослабнет жара. В части областей ударит +42 градуса, при этом дожди могут быть лишь в одной из областей. Стало известно, когда такая сильная жара наконец отступит.

Напомним, ранее сообщалось, что жара будет зашкаливать и бить рекорды - стало известно, в каких областях целую неделю будет +40. Метеоролог рассказал, какой будет погода в течение недели, с 8 по 14 июля.

Также ранее сообщалось, что в Украине "врежет" почти 6-балльный шторм - нашу страну накрывает новая магнитная буря. Этот геомагнитный шторм будет достаточно сильным и затянется на целую неделю.

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