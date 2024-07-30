Украину накроет новый антициклон: погода резко изменится

В августе волны жары еще будут, но сейчас погодные условия пока будут более комфортными.

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Погода в Украине - Украину накроет новый антициклон/ unsplash.com

Погода в Украине в среду, 31 июля, будет сухой, малооблачной и солнечной. Циклон, который ранее пришел к нам с северо-востока и вызвал усиление ветра, уйдет, а на замену ему придет западный антициклон.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что в среду ветер успокоится, разве еще ближайшей ночью кое-где побудет порывистым.

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В ночь на 21 июля ожидается +12...+18 градусов, а завтра днем будет +24...+29 градусов.

В Киеве в среду также будет солнечно, столбики термометров будут показывать +25 градусов. Ветер будет умеренным, а местами легким.

"Противный ветряной циклон с северо-востока уходит (что может быть хорошего с северо-востока), западный антициклон приближается", - добавила Диденко.

Она отметила, что в августе волны жары еще будут.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что Украину накроет опасная погода - ударят сильные магнитные бури, будет дождь с грозой. В Украине ожидается сильный ветер до штормовых порывов 15-20 метров в секунду, а также сильные магнитные бури и осадки.

Также ранее сообщалось, что Украину атакует мощный шторм. Синоптики объявили І уровень опасности из-за сильных порывов ветра.

Напомним, опасная магнитная буря накрывает страну - стало известно, когда закончится этот шторм. Пиковая мощность магнитной бури внезапно повысится до почти 8-ми баллов.

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