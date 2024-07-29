УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Шквалы, грозы и дожди: Украину атакует мощный шторм

Ангелина Подвысоцкая
29 июля 2024, 19:58
328
Синоптики объявили І уровень опасности из-за сильных порывов ветра.
погода
Прогноз погоды в Украине на 30 июля / фото: pixabay

Погода в Украине 30 июля будет штормовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Почти во всех областях объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

Синоптик Наталка Диденко предупреждает о том, что 30 июля в Украине будет комфортная температура воздуха. Во многих областях будут дожди с грозами. Также ожидается штормовой ветер.

видео дня

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 30 июля

В Украине 30 июля будет переменная облачность. В этот день ожидаются дожди и грозы в северных и большинстве центральных областей. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. В то же время синоптики предупреждают о возможных порывах ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 11-16°, днем 20-25°; на юге страны ночью 15-20°, днем 24-29°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +37

По данным meteoprog, 30 июля в Украине будет дождливая погода. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +23...+37 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской и Волынской областях. Там температура воздуха повысится до +11...+24 градусов.

Погода 30 июля в Киеве

В Киеве 30 июля будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Также будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

"Температура по области ночью 11-16°, днем 20-25°; в Киеве ночью 14-16°, днем 22-24°", - сообщает Укргидрометцентр.

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что в Украину идет похолодание - стало известно, на какие регионы обрушится шторм. Синоптики предупреждают о том, что снижение температуры воздуха будет ощутимо уже на этой неделе.

Также сообщалось, что страну атаковал жесткий шторм - Украину будет "трясти" почти 7-балльная буря. Эта магнитная буря будет мощнее, чем предыдущая.

Напомним, ранее сообщалось, что Солнце "отключит" свет и связь на Земле. Из-за извержения темной плазмы на Солнце жителям Земли грозят неприятности.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Реклама

Главное за день

Огромное количество оружия: США выделили большой пакет помощи

Огромное количество оружия: США выделили большой пакет помощи

21:07 Украина
Шквалы, грозы и дожди: Украину атакует мощный шторм

Шквалы, грозы и дожди: Украину атакует мощный шторм

19:58 Синоптик
Под угрозой стратегическая трасса: РФ может перерезать маршрут ВСУ – Reuters

Под угрозой стратегическая трасса: РФ может перерезать маршрут ВСУ – Reuters

19:12 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

У Путина не будет выбора: что заставит диктатора отдать территории Украине 15441

У Путина не будет выбора: что заставит диктатора отдать территории Украине

Кинолог назвал самую опасную породу в мире 1880

Кинолог назвал самую опасную породу в мире

Россияне создают большой котел для ВСУ: военный раскрыл планы врага на фронте 1854

Россияне создают большой котел для ВСУ: военный раскрыл планы врага на фронте

Какой будет Украина через 15 лет: военный дал неожиданный прогноз 1798

Какой будет Украина через 15 лет: военный дал неожиданный прогноз

Последние новости

21:12

Кристину Соловий "наказали" за скандальный концерт в Черноморске - подробности

21:09

Последнее фото Лукашенко заставило Сеть усомниться в его здоровье

21:07

Огромное количество оружия: США выделили большой пакет помощи

20:51

Дочь Ольги Фреймут заинтриговала возвращением в Украину

20:24

Мать подозреваемого в убийстве Фарион назвала вероятную версию преступления

Россия может ударить по дамбе Киевской ГЭС, затопит Подол и весь левый берег – эколог БорейкоРоссия может ударить по дамбе Киевской ГЭС, затопит Подол и весь левый берег – эколог Борейко
20:15

Леди Гага выходит замуж: стало известно, кто избранник звездыВидео

19:59

Всё идет к заморозке войнымнение

19:58

Шквалы, грозы и дожди: Украину атакует мощный шторм

19:53

"Может, не приходите на концерты": Данилко - о замечаниях насчет русскоязычных песен

Реклама
19:12

Под угрозой стратегическая трасса: РФ может перерезать маршрут ВСУ – Reuters

19:04

Что нужно сделать с клубникой осенью: советы, которые помогут всем дачникам

18:30

Ситуация со светом внезапно улучшилась: в Украине опубликовали "счастливые" графики

18:25

Дочь Елены Мозговой и падчерица Александра Пономарева совершила каминг-аутВидео

18:17

РФ выбрала новые цели и готова массированно бить по Украине: СМИ узнали детали

17:56

Здоровье станет очень крепким: что нужно съесть 30 июля - приметы

17:35

Россия попыталась сорвать спецоперацию Украины звонком в США: реакция ГУР

17:31

"Изменили подход": журналист сказал, зачем РФ решила уничтожить инфраструктуру Украины

17:21

"Ничего не знаю": российская соперница Магучих отреклась от Олимпиады-2024

17:17

Необычное совпадение: Данилко проговорился, как зовут внучку Инны Белоконь

17:17

Освобождение от службы бывших "ограниченно годных" до 25 лет: заявление Генштаба

Реклама
17:05

Как хранить яблоки чтобы не испортились: простой и очень полезный советВидео

16:43

За счет увеличения тарифа на электроэнергию государство гасит долги - Forbes

16:32

Не просто десятки двухсотых: в России рассказали детали разгрома "Вагнера" в Мали

16:32

5 знаков зодиака, которые имеют качества, чтобы быть лучшими папами

16:21

Зеленский неожиданно приехал на линию фронта: провел совещание с ССО у Волчанска

15:58

Кинолог назвал самую опасную породу в мире

15:43

Увольнение Князева: активист Маселко пытался спасти судью-взяточника - СМИ

15:29

Вся в слезах: бой Билодид на Олимпиаде завершился драматическим финалом

15:26

Как почистить золото зубной пастой: простой, но очень эффективный способВидео

15:11

Разгром ЧВК "Вагнер" в Мали: в ГУР намекнули на новые удары по наемникам РФ

15:09

Можно ли говорить "жара" в украинском языке: многих удивит ответВидео

14:58

Могут ли военнообязанные женщины пересекать границу: в ГПСУ удивили заявлением

14:51

Журналисты рассказали о том, кто в Украине лоббирует интересы табачных нелегалов

14:35

Ударят сильные магнитные бури, будет дождь с грозой: Украину накроет опасная погода

14:26

"Не захотела приносить эту жертву": всплыла правда о поступках Светланы Лободы

14:18

Жена командира, погибшего на аэродроме "Канатово", призвала Червинского не политизировать делоВидео

14:11

Смерть Шинейд О'Коннор: от чего на самом деле умерла музыкальная бунтарка

13:55

"Выходные были урожайными": в ГУР подтвердили поражение Ту-22М3 на аэродроме "Оленья"

13:24

Это только начало: Венгрия оказалась в изоляции и раздражает всех членов ЕС

13:19

Путин пытается изменить планы Запада: в ISW описали план главы Кремля

Реклама
12:39

Лилия Ребрик показала уникальные фото с мамой-красоткой

12:31

F-16 будут в Украине через несколько недель, но есть проблема с пилотами - WP

12:25

Гороскоп на завтра 30 июля: Стрельцам - срыв планов, Ракам - наплыв удачи и прибыли

12:11

Олимпийский комментатор оскандалился в прямом эфире: что он сказал

12:10

Как свежая по вкусу: изумительный рецепт дыни на зиму - без стерилизацииВидео

11:58

В Украине возросло количество нападений ядовитых пауков: что делать в случае укусаВидео

11:47

Мужчина открыл банку кукурузы 17-летней давности и удивился, увидев, что внутри

11:39

Россияне создают большой котел для ВСУ: военный раскрыл планы врага на фронте

11:21

Позиции переходят из рук в руки: на Харьковщине идут адские бои

11:18

Оккупанты применяют новую тактику против ВСУ на Донбассе: в NYT раскрыли детали

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять