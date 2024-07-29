Ударят сильные магнитные бури, будет дождь с грозой: Украину накроет опасная погода

В Украине ожидается сильный ветер до штормовых порывов 15-20 метров в секунду, а также сильные магнитные бури и осадки.

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Погода в Украине - ударят сильные магнитные бури, будет дождь с грозой/ УНИАН

Погода в Украине во вторник, 30 июля будет с комфортной температурой воздуха - столбики термометров будут показывать преимущественно от +22 до +28 градусов. На юге страны будет немного жарче - от +26 до +29 градусов.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Также она предупредила, что во вторник будут сильные магнитные бури.

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"Начну с прогноза магнитного поля Земли на 30-го июля, потому что это важно. Завтра ожидаются сильные магнитные бури! Честно говоря, я крайне редко видела такой прогноз с такой серьезной геоактивностью", - подчеркнула она.

Температура будет комфортной. В некоторых областях нашего государства пройдут дожди с грозами.

"30-го июля в Украине ожидается комфортная температура воздуха, в течение дня +22...+28 градусов, в южной части +26...+29 градусов. Дожди, местами с грозами, пройдут в северных областях, местами в центральной части и местами в Харьковской области. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода", - рассказала синоптик.

В то же время Диденко предупредила, что во вторник ожидается сильный ветер до штормовых порывов 15-20 метров в секунду.

Погода в Украине 30 июля/ meteoprog

Погода в Киеве 30 июля

В столице Украины также в этот день предполагается сильный северо-западный ветер, сильные магнитные бури, временами дождь с грозой и +24 градуса.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Какой будет погода на протяжении недели

Синоптик отметила, что в течение недели осадков в Украине будет мало, температура воздуха будет колебаться в пределах +25...+29 градусов, на юге и юго-востоке столбики термометров будут подниматься до +28...+33 градусов.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что похолодание накроет всю Украину - где резко снизится температура и будут дожди. Под влиянием циклона, который придет к нам из Балтии, температура воздуха по всей территории Украины немного снизится и будут осадки.

Также ранее сообщалось, что в Украину идет похолодание - регионы будут "заливать" грозовые дожди с мощным ветром. Синоптики объявили во многих областях Украины штормовое предупреждение - І уровень опасности.

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