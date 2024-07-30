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Опасная магнитная буря накрывает страну: когда закончится этот шторм

Ангелина Подвысоцкая
30 июля 2024, 02:59
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Пиковая мощность магнитной бури внезапно повысится до почти 8-ми баллов.
магнитная буря, солнце, погода
Украину атакует почти 8-балльная магнитная буря / фото: depositphotos.com/ua

Украину атаковала невероятно сильная магнитная буря. Ее мощность повысится до почти 8-ми баллов. Об этом сообщает meteoagent.

Известно ,что 24-26 июля в стране "бушевала" 6-балльная магнитная буря. 27 июля ее мощность начала уменьшаться. 28 июля она стала 4-балльной. Однако расслабляться было рано.

Уже на следующий день магнитная буря вновь усилилась до почти 6-ти баллов. Ожидается, что 30 июля она станет почти 8-балльной, после чего может пойти на спад. 1 августа сила бури будет 3-балльной, после чего снизится до минимума.

видео дня
магнитная буря
Украину атакует почти 8-балльная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 12 вспышек класса С, М и Х. Сообщается, что 30 июля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 70%. Вероятность вспышек класса Х составляет 20%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 136 солнечных пятен.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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