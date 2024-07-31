В Украине меняется погода: в каких регионах серьезно потеплеет

Синоптики предупреждают о том, что почти по всей Украине будет держаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Прогноз погоды в Украине на 1 августа / фото: УНИАН

Погода в Украине 1 августа будет теплой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Почти во всех областях Украины в этот день будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине будет умеренная жара. 1 августа осадков не будет, но уже 3-го августа ожидается дождь. В воскресенье придет потепление.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 1 августа / фото: ventusky

Погода 1 августа

В Украине 1 августа будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет западный со скоростью 5-120 м/с. В то же время синоптики предупреждают о возможных порывах ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 11-16°, днем 24-29°; в южных областях и в Крыму ночью 16-21°, днем 27-32°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +33

По данным meteoprog, 1 августа в Украине будет теплая погода. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +18...+33 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +16...+27 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 1 августа / фото: meteoprog

Погода 1 августа в Киеве

В Киеве 1 августа будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 11-16°, днем 24-29°; в Киеве ночью 14-16°, днем 26-28°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 1 августа / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что в Украину идет похолодание - стало известно, на какие регионы обрушится шторм. Синоптики предупреждают о том, что снижение температуры воздуха будет ощутимо уже на этой неделе.

Также сообщалось, что страну атаковал жесткий шторм - Украину будет "трясти" почти 7-балльная буря. Эта магнитная буря будет мощнее, чем предыдущая.

Напомним, ранее сообщалось, что Солнце "отключит" свет и связь на Земле. Из-за извержения темной плазмы на Солнце жителям Земли грозят неприятности.

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