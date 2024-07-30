Самолеты бросало по всему аэропорту: на РФ обрушился жесткий смерч

На Россию обрушился настоящий смерч. Он был такой силы, что буквально таскал самолеты по всему аэропорту в Нижнекамске. Видео уже разлетелось в Сети.
Как сообщают в РФ, мощный смерч пронесся по аэропорту Бегишево в Татарстане. Ветер швырял по перрону вертолет и 4 учебно-тренировочных самолета Diamond-42 Санкт-Петербургского университета гражданской авиации.
Ветер был настолько мощный, что он сорвал со зданий склада и ангара металлическую обшивку, повалил деревья и бетонный забор.
Сообщается, что смерч повредил не только самолеты DA-42 и вертолет Eurocopter AS-350, но еще и топливозаправщик, три автобуса, три ангара. В результате шторма пострадали два работника аэропорта.
Смотрите видео о налете смерча на РФ:
Ранее сообщалось о том, что в России вспыхнул мощный пожар на важном объекте Роскосмоса. В России заявляли, что якобы российская ПВО уничтожила неустановленное количество беспилотников над Саратовской и Рязанской областями.
Напомним, что 28 июля в Курской области РФ прогремели взрывы, пылает нефтебаза. Очевидцы сообщили, что сначала были слышны звуки пролета беспилотников, а после взрывов начала пылать нефтебаза. Известно, что на нефтебазе после атаки дронов загорелось три резервуара.
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