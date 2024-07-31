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Нужно думать о выживании: после аномальной жары эколог предупредил о неизбежном

Анна Косик
31 июля 2024, 04:08
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Недавняя жара сигнализирует о глобальном потеплении и необходимости изменения государственной политики в экологических вопросах.
Солнце
Украина может изменить политику, чтобы бороться с жарой / фото: flickr

Недавно Украина и еще ряд стран Европы страдали от аномальной жары. Это подтвердили и наблюдения метеорологов за последние 100-150 лет. Температура воздуха превышала от 0,5 до 2 градусов.

Это стало доказательством того, что глобальное потепление является фактом, а к нему добавляется влияние войны и глупая политика государства, которое не прикладывает усилий к уменьшению или ослаблению влияния жары. Об этом в чате на Главреде заявил эколог, директор Киевского эколого-культурного центра, заслуженный природоохранник Украины Владимир Борейко.

Он на примере столицы объяснил, что не так в действиях власти в вопросе борьбы с жарой. Борейко утверждает, что во время аномальной жары в Киеве проводились замеры, благодаря которым зафиксировали температуру там, где есть парки -27 градусов, а на Троещине, где есть асфальт - 60 градусов.

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"Возникает вопрос - зачем продолжать вырубать зеленые зоны, застраивать их, зачем надо было уничтожать деревья на Оболонском острове? Ведь так мы сами себе делаем хуже", - говорит он.

Природоохранник отмечает, что для борьбы с жарой в первую очередь нужно не осушать озера. В Киеве же наоборот, недавно погибло озеро Синее. Кроме того важно не уничтожать парки, не строить высотные дома, ведь они тормозят движение ветров.

"Нельзя косить траву, потому что каждый лист - это мини-кондиционер, поскольку во время фотосинтеза происходит поглощение температуры. Каждый лист и каждую травинку нужно сохранить, а у нас косят. Если на скошенном участке температура 60°, то участке, где растет трава, - около 30°. Типа такое красиво, но это совдеповская эстетика. Нужно думать уже не о красоте, а о выживании", - добавил Борейко.

Кто такой Владимир Борейко

Владимир Борейко - украинский эколог, биолог, природоохранник, писатель, зоозащитник. Директор общественной организации "Киевский эколого-культурный центр", главный редактор гуманитарно-экологического журнала, основанного в 1999 году. Заслуженный природоохранник Украины (с 2010 года). В 2024 году Владимир Борейко был награжден грамотой-благодарностью и ценным подарком от Киевского областного совета за весомый вклад в развитие заповедного дела и охраны окружающей среды.

Борейко является автором 18 действующих природоохранных законов Украины. Среди самых известных кампаний эколога и возглавляемой им организации - перепись старых деревьев Украины. Ежегодно Борейко проводит операцию "Первоцвет", направленную на защиту редких и исчезающих растений, занесенных в Красную книгу Украины. Один из активистов всеукраинской кампании против капканов. Среди других зоозащитных кампаний, которые проводит Владимир Борейко, - борьба с дельфинариями. Активист защиты самого уничтожаемого вида животных в Украине - волков.

Кроме того, Борейко является инициатором запрета в Украине весенней охоты, охоты в биосферных заповедниках и национальных парках, коммерческой охоты на зубров, отлова дельфинов, использования капканов и фосфида цинка.

Под руководством Борейко в 20 областях Украины создано 588 объектов природно-заповедного фонда, а за свою инспекторскую деятельность задержал более 2 тысяч браконьеров, пишет Википедия.

Аномальная жара в Украине - что известно

Напомним, с первых дней июля синоптики предупреждали о существенном повышении температуры по всей Украине. Кое-где на градусниках появлялись аномально высокие отметки - +35 градусов. Впоследствии украинский метеоролог Наталья Диденко сообщила, что в Украине 17 июля будет удерживаться чрезвычайная жара, однако, в дальнейшем ожидается снижение температуры.
В 20-х числах июля температура воздуха действительно пошла на спад, а регионами пронеслись дожди. Однако выходные, 27 и 28 июля, отличится кратковременным возвращением жары. После относительно недолгого периода снижения температуры. Высокие температуры воздуха снова вернулись, особенно в южные и центральные области страны.

Впоследствии стало известно, что тенденция с жарой может усиливаться в будущем. Такие условия прослеживались не только на территории Украины и юго-восточной Европы, но и в США также.

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