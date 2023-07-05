УкрРус
  1. Главная
  3. Синоптик

В Украину несется аномальное пекло: ударит сильнейшая жара

Мария Тупик
5 июля 2023, 16:45 обновлено 5 июля, 16:45
51
Днем воздух прогреется до +29-34, а в южных областях — до +37.
погода, погода в украине
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни будет аномально жаркой. Как сообщают синоптики, жара наступит до +37 градусов.

Синоптики Укргидрометцентра предупреждают, что в ряде регионов будут грозы и сильный ветер.

В регионах переменная облачность. На западе, севере и большинстве центральных областей — кратковременные дожди и грозы. На остальной территории Украины осадков не будет. Во время грозы местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

видео дня

Ночью на большей части территории страны температура воздуха будет +15-20. На юге и востоке страны столбики термометров покажут 23 тепла.

Днем воздух прогреется до +29-34, а в южных областях — до +37. Тем временем свежее будет в западных областях и в Житомирской области — +23-28. В Карпатах столбики термометров покажут +17-22.

карта погоды
Карта погоды / meteoprog.com

В Киевской области на 6 июля переменная облачность. Ночью местами дожди, а днем — грозы. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, но при гроз местами порывы — 15-20 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет +15-21, а днем поднимется до +29-34.

В Киеве ночью столбики термометров покажут 18-20 тепла, а днем – 30-32 выше нуля.

Синоптики предупреждают о гидрометеорологических явлениях, которые накроют страну в четверг, 6 июля. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Днем 6 июля в западных, северных, большинстве центральных областей грозы", — говорится в сообщении.

погода 6 июля
Погода 6 июля / Укргидрометцентр

Погода на июль и август в Украине

Погода в Украине в ближайшее время будет невероятно жаркой. Июль и август будет припекать и "радовать" своей жарой.

"Температура июля будет на 1-1,5 градуса выше нормы, а в августе среднемесячная температура может быть на 2 градуса выше. Такое общее наблюдение по всей территории страны. Для каждого региона нужно смотреть отдельно на декаду вперед", - сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По данным синоптиков, аномально высокие температуры будут в середине месяца - столбики градусника поднимутся до отметки 37. Это, вероятно, станет рекордом этого лета.

Читайте также:

погода синоптик прогноз погоды Погода в Украине
Реклама

Главное за день

В Украину несется аномальное пекло: ударит сильнейшая жара

В Украину несется аномальное пекло: ударит сильнейшая жара

16:45 Синоптик
РФ вывела часть войск с Запорожской АЭС на протяжении последних дней – Sky News

РФ вывела часть войск с Запорожской АЭС на протяжении последних дней – Sky News

16:40 Украина
Зеленский – о бунте Пригожина: половина России поддержала мятеж ЧВК Вагнер

Зеленский – о бунте Пригожина: половина России поддержала мятеж ЧВК Вагнер

16:15 Политика
Все главные новости

Последние новости

17:00

Обвинил США: Медведев выдал абсурдное заявление об "окончании войны за пару дней"

16:45

В Украину несется аномальное пекло: ударит сильнейшая жара

16:44

Как определить, что перед вами некачественные суши: сушисты раскрыли секреты

16:41

Валерий Маркус. Заявление Пискуна о потерях - концентрат бредаВидеоблоги

16:40

РФ вывела часть войск с Запорожской АЭС на протяжении последних дней – Sky News

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

16:31

Путинист Лепс похвастал,что уже заплатил деньги за подбитый Leopard

16:26

Зачем они начали бить по похоронным процессиям и кафемнение

16:15

Зеленский – о бунте Пригожина: половина России поддержала мятеж ЧВК Вагнер

16:05

Никто не устоит от такой закуски: рулетики без духовки и лишней возни - рецепт

Реклама
16:00

Ракета Storm Shadow в действии: в ВСУ раскрыли, как ударили по Чонгарскому мосту

15:57

Favbet Foundation вместе с фондом Романа Зозули передал ВСУ очередной внедорожник

15:55

В кляре, муке и даже без нее: как нужно правильно жарить рыбу на сковороде

15:51

"Я в шоке": заплаканная жена Виктора Павлика рассказала об обследовании 2-летнего сына

15:32

Нужно всего 3 "порошка": мастер поделился уловкой для очистки раковиныВидео

15:24

Результат налицо за 1 секунду : чем убрать разводы на сантехнике

15:16

Новая карьера: чем сейчас занимается Вадим Олейник из группы ДиО.фильмы

15:12

У НАТО год для решения по Украине, в США к власти может придти Трамп – Times

14:52

Девушку выбросили из кафе за замечание о песнях Лепса: скандал набрал новых оборотов

14:48

Защищал Украину с февраля 2022 года: Луценко заявил об уходе из ВСУ

14:42

Слово "брюки" в украинском языке: Авраменко указал на грубую ошибку

Реклама
14:28

Сразу после брачной ночи: мужчина подал на развод спустя сутки после свадьбы

14:23

Денис Казанский. Гиркин признал, что Мозгового ликвидировал генерал ГРУ АлексеевВидеоблоги

14:05

Дженнифер Лопес получила в Сети на орехи из-за видео об алкоголе

13:55

Данилко решил силой омолодить свою "маму" и показал фото

13:42

Вы точно об этом не знали: девушка показала, как сделать, чтобы пыль не садилась

13:35

Взрослые и счастливые: детей Анджелины Джоли подловили на прогулкеВидео

13:32

"Маричка и Антон развелись": Притула описал общение с проросийским Молочным

13:32

Защита АЭС и не только: Зеленский созвал срочно всех командующих на Ставку

13:28

Решение саммита НАТО в Вильнюсе удовлетворит Украину - президент Литвы

13:20

Фартовее не бывает: 4 знака зодиака, которые привлекают удачу и деньги

13:00

Отключения света уже летом: эксперт пояснил, когда ждать неприятный сюрприз

12:34

Путин испугался бунта "вагнеровцев" и сбежал из Москвы - Ходорковский

12:17

Тает на глазах: в сети затравили популярную российскую телеведущую

12:08

США восторгались, КНР не поверила: Резников рассказал о реакции на сбитые "Кинжалы"

12:02

Девушка с легкостью отмывает старые липкие банки: нужен всего 1 ингредиент

11:59

"Живет с мужчиной": в сети появилось фото взрослой дочери Волочковой

11:55

Гороскоп Таро на июль 2023: Стрельцам - победа, Скорпионам - борьба, Козерогам - деньгиВидео

11:33

Дорофеева показала, как умилительно проводит время утром с Кацуриным

11:18

Мудрые хозяйки всегда добавляют соду в гороховый суп: зачем они так делают

11:16

Китай против: Си предупредил Путина о последствиях ядерной атаки по Украине - FT

Реклама
11:04

Что нельзя класть в пиццу: 5 ингредиентов, которые вы не найдете в Италии

11:01

У защитника Азовстали "Калины" родилась дочь

10:55

Генерал Сырский спронозировал, когда закончится война России против Украины

10:50

Массированные атаки по Украине: Игнат раскрыл, почему Россия наносит удары ночью

10:32

О нем мечтали не только дети, но и взрослые: как делали молочные коктейли в СССР

10:22

Украинцы толпами судятся за повышение пенсий: в чем суть

09:59

В Черкассах от пневмонии умерла 2-летняя Аня, а лечили ее от ОРВИ: мама обвиняет врачей

09:50

ВСУ атаковали врага и закрепились на новых позициях вблизи Бахмута - ISW

09:47

Генерал-разведчик пояснил, что станет толчком для бунта КадыроваВидео

09:24

Блестит, как новое: девушка показала, как почистить потускневшее кольцоВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять