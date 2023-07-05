В Украину несется аномальное пекло: ударит сильнейшая жара

Днем воздух прогреется до +29-34, а в южных областях — до +37.

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Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни будет аномально жаркой. Как сообщают синоптики, жара наступит до +37 градусов.

Синоптики Укргидрометцентра предупреждают, что в ряде регионов будут грозы и сильный ветер.

В регионах переменная облачность. На западе, севере и большинстве центральных областей — кратковременные дожди и грозы. На остальной территории Украины осадков не будет. Во время грозы местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

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Ночью на большей части территории страны температура воздуха будет +15-20. На юге и востоке страны столбики термометров покажут 23 тепла.

Днем воздух прогреется до +29-34, а в южных областях — до +37. Тем временем свежее будет в западных областях и в Житомирской области — +23-28. В Карпатах столбики термометров покажут +17-22.

Карта погоды / meteoprog.com

В Киевской области на 6 июля переменная облачность. Ночью местами дожди, а днем — грозы. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, но при гроз местами порывы — 15-20 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет +15-21, а днем поднимется до +29-34.

В Киеве ночью столбики термометров покажут 18-20 тепла, а днем – 30-32 выше нуля.

Синоптики предупреждают о гидрометеорологических явлениях, которые накроют страну в четверг, 6 июля. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Днем 6 июля в западных, северных, большинстве центральных областей грозы", — говорится в сообщении.

Погода 6 июля / Укргидрометцентр

Погода на июль и август в Украине

Погода в Украине в ближайшее время будет невероятно жаркой. Июль и август будет припекать и "радовать" своей жарой.

"Температура июля будет на 1-1,5 градуса выше нормы, а в августе среднемесячная температура может быть на 2 градуса выше. Такое общее наблюдение по всей территории страны. Для каждого региона нужно смотреть отдельно на декаду вперед", - сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По данным синоптиков, аномально высокие температуры будут в середине месяца - столбики градусника поднимутся до отметки 37. Это, вероятно, станет рекордом этого лета.

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