Все будет летать: Украину атакуют шквалы и мощный ураган

Ослабление жары вместе с летними дождями ориентировочно будет 7-8 июля.

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Погода в Украине на 5 июля / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни будет очень жаркой. Как прогнозируют синоптик, в некоторых регионах все же будет держаться летняя прохлада, дожди и грозы.

По данным Укргидрометцентра, ночью в западных, Житомирской и Винницкой, днем и Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской и Сумской областях будут кратковременные дожди из грозы. На остальной территории страны без осадков. Во время гроз местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

На западе Украины температура воздуха будет +13-18°, а на юге и юго-востоке — 19-24° тепла. Днем воздух прогреется до 27-32° тепла. На западе страны будет прохладнее – +23-28°. Тем временем на юге и юго-востоке – жара: отметки на термометрах достигнут +31-36°.

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Синоптик Наталья Диденко сообщила, что среда в Украине будет жаркой. Днем будет около +30°.

"Дожди, грозы, при грозах локальные ливни и шквалы — на западе Украины, на севере и в Винницкой области. На остальной территории какие-то серьезные осадки — вряд ли. Когда жара будет сменяться прохладой, а солнце ливнями с грозой и ветром — то и головы наши соответственно будут реагировать", — говорится в сообщении синоптик.

Ослабление жары вместе с летними дождями ориентировочно будет 7-8 июля, отметила Диденко.

Карта погоды / meteoprog.com

Погода на июль и август в Украине

Погода в Украине в ближайшее время будет невероятно жаркой. Июль и август будет припекать и "радовать" своей жарой.

"Температура июля будет на 1-1,5 градуса выше нормы, а в августе среднемесячная температура может быть на 2 градуса выше. Такое общее наблюдение по всей территории страны. Для каждого региона нужно смотреть отдельно на декаду вперед", - сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По данным синоптиков, аномально высокие температуры будут в середине месяца - столбики градусника поднимутся до отметки 37. Это, вероятно, станет рекордом этого лета.

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