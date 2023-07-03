Несется аномальная жара: синоптик предупредил о сильнейшем пекле в Украине

В западных, северных и местами в центральных регионах ожидаются дожди с грозами, местами сильные ливни, возможен град и шквалы до 23 м/с.

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Погода в Украине на неделю / Коллаж Главред, фото pixabay

Погода в Украине на этой неделе будет очень жаркой. Как прогнозирует синоптик Игорь Кибальчич, наиболее высокий температурный фон ожидается в южных и восточных областях, в западной половине страны температурный режим окажется более комфортным.

Также синоптик предупредил о шквальном ветре, грозах и граде с 3 по 9 июля.

Погода на неделю в Украине

Погода 4 июля в Украине будет без существенных осадков, только днём в западных областях, а также в Харьковской и местами в центральных регионах ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 °С, на юго-востоке до +21 °С; днём +24…+29 °С, в центральных, южных и восточных областях +28…+33 °С.

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В среду, 5 июля, ночью местами пройдут небольшие дожди, днём на большей части территории страны, кроме юга ожидаются грозовые дожди, местами с градом и шквалистым усилением ветра. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +15…+20 °С, в южной половине до +23 °С; днём +25…+30 °С, в южных, центральных и восточных областях +30…+35 °С.

В четверг, 6 июля, в западных, северных и местами в центральных регионах ожидаются дожди с грозами, местами сильные ливни, возможен град и шквалы до 23 м/с. В южных и восточных областях преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 °С, днём +27…+32 °С, в центральных, южных и восточных областях жара усилится до +32…+37 °С.

В пятницу, 7 июля, в восточных и южных областях сохранится жаркая и преимущественно сухая погода. На остальной части территории Украины пройдут дожди, местами сильные. Грозы, местами град и шквалы, 17 – 22 м/с. Ветер восточный / юго-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +18…+23 °С, днём +25…+30 °С, в южных, центральных и восточных областях +31…+36 °С.

Погода на выходные 8-9 июля

В субботу, 8 июля, в большинстве областей, кроме юго-востока ожидаются грозовые дожди, местами сильные осадки. Грозы, местами град. Ветер на Левобережье страны восточной четверти, на Правобережье северный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +17…+22 °С, днём +28…+33 °С, в западных и северных областях +22…+27 °С.

В воскресенье, 9 июля, в западных и северных областях преимущественно без осадков. На остальной части страны дождливая и неустойчивая погода. Ветер переменных направлений, в западной части северо-западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +15…+20 °С, днём +27…+32 °С.

Карта погоды / meteoprog.com

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