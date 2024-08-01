В Украину возвращается аномальная жара: синоптик назвала сроки

Сколько продлится жаркая погода, прогнозировать трудно. Но есть надежда на то, что столбики термометров не будут подниматься выше, чем в июле.

https://glavred.info/synoptic/v-ukrainu-vozvrashchaetsya-anomalnaya-zhara-sinoptik-nazvala-sroki-10584983.html Ссылка скопирована

Первая половина августа будет жаркой и засушливой / Фото: pixabay.com

Погода в Украине скоро изменится - после непродолжительного похолодания может снова вернуться аномальная жара. В некоторых регионах столбики термометров поднимутся до +40 градусов, и произойдет это уже на следующей неделе. Такой прогноз погоды озвучила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко.

Какой будет погода в Украине в августе 2024

По словам Адаменко, циклон будет влиять на погоду в Украине до 31 июля, а дальше он будет ослабевать.

видео дня

"И та волна жары, которая идет, является следствием влияния высокого атмосферного давления или антициклона. Эти барические образования разрушаются достаточно медленно, поэтому продолжительность жары на сегодня предсказать трудно", – рассказала синоптик в комментарии OBOZ.UA.

Адаменко предупредила, что первая половина августа будет жаркой и засушливой для большей территории Украины, кроме западных и северных областей.

5-6 августа на юге Украины температура повысится до отметки +31…+ 34 градуса. Прежде всего речь идет о Запорожской, Херсонской, Одесской областях.

Перед приходом очередной волны жары в северных и центральных областях ожидаются дожди. При этом на востоке и юге Украины осадков не предвидится. Более того, с приходом волны жары может начаться засуха.

Кто такая Татьяна Адаменко Татьяна Адаменко - начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины. Закончила Одесский гидрометеорологический институт, специальности — Метеорология, климатология, агрометеорология. Защитила диссертацию на тему: "Влияние агрометеорологических условий на формирование продуктивности посевов кукурузы в Украине". Кандидат географических наук. Адаменко - автор ряда публикаций на тему влияния погодных условий на формирование урожая сельскохозяйственных культур. Автор динамической модели прогнозирования урожая сельхозкультур в зависимости от погодных условий. Соавтор национальных монографий: "Климат Украины", "Стихийные и опасные явления погоды в Украине", "Оценка влияния изменения климата на отрасли экономики".

Прогноз погоды на август - что говорят синоптики

1 августа будет тепло. Почти во всех областях Украины в этот день объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в Украине сегодня будет умеренная жара. 1 августа осадков не ожидается, но уже 3-го августа пройдет дождь. В воскресенье придет потепление.

Напомним, опасная магнитная буря накрывает страну - стало известно, когда закончится этот шторм. Пиковая мощность магнитной бури внезапно повысится до почти 8-ми баллов.

Вас также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред