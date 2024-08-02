Украина вернула тела 250 погибших воинов: детали

Правоохранители и судебно-медицинские эксперты будут заниматься установлением личности погибших, после чего передадут тела их родным для достойного захоронения.

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Украина вернула тела 250 погибших воинов/ коллаж: Главред, фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

В Украину вернули тела 250 защитников, их удалось вернуть по результатам репатриационных мероприятий. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Отмечается, что на родную землю удалось перевезти тела погибших защитников из Луганского, Бахмутского, Марьинского, Авдеевского, Херсонского, Запорожского направлений, а также из Мариуполя, Горловки и из моргов на территории государства-агрессора России.

"Репатриация тел состоялась при содействии Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВС ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями. Передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций", - говорится в сообщении. видео дня

Тела и останки перевезут в определенные государственные учреждения. Правоохранители и судебно-медицинские эксперты будут заниматься установлением личности погибших.

После идентификации тела передадут их родным для достойного захоронения.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор РФ возвращает тела украинских военных без органов. Российские оккупанты пытают украинских защитников в плену и продают их органы.

Также ранее сообщалось, что в плену умер защитник Мариуполя, которого дочь узнала на судилище. Украинский защитник попал в плен в 2022 году, а позже оказался на скамье подсудимых в Ростове-на-Дону вместе с другими защитниками Мариуполя.

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