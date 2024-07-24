Замучили до смерти: РФ возвращает тела украинских военных без органов

Российские оккупанты пытают украинских защитников в плену и продают их органы.

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РФ возвращает замученные тела военных без органов / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, Владимир Зеленский

Россия возвращает в Украину тела погибших военных, но без внутренних органов. Об этом сообщили семьи военнопленных во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции Василием Боднаром, сообщает Укринформ.

Подобные случаи могут свидетельствовать о том, что украинских военных используют для трансплантации. К тому же уже есть подтверждения, которые указывают на то, что оккупанты пытали украинских военных.

"Мы получаем не только замученные тела, а тела, которые, к сожалению, без органов. То есть это подтверждает тот факт, что черный рынок трансплантологии органов Российской Федерации работает. И, к сожалению, работает с нашими военнопленными. Поэтому я считаю, что об этом надо говорить на весь мир, чтобы остановить это преступление", - сказала жена одного из военнопленных защитников Мариупольского гарнизона. видео дня

Обмен пленными 17 июля - последние новости по теме

17 июля стало известно о том, что из плена вернулась почти сотня наших защитников. Среди 95-ти защитников есть воины ВСУ, Нацгвардии и пограничники. Освободить из плена удалось военных, которые согласились лететь за "Азовсталь", несмотря на блокаду оккупантов.

Позже в Сети появилось видео с эмоциональным разговором военного с родными после возвращения из плена. Он открыто рассказал, что российские оккупанты избивали его. Из-за этого у него серьезные проблемы со здоровьем, которые не дают дышать.

Вокруг обмена пленными разгорелся жесткий скандал. Военные, которые ранее вернулись из российского плена, утверждают, что 17 июля в Украину вернули военного, который перешел на сторону оккупантов. Бывший военнопленный Виктор "Лелека" Лахно заявил, что Максим Бобылев якобы лично участвовал в избиении украинских военных из "Азова".

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