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"Я не могу дышать": эмоциональный разговор военного с родными после возвращения из плена

Ангелина Подвысоцкая
17 июля 2024, 18:16
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Военный рассказал об издевательствах оккупантов, в результате которых у него очень серьезные травмы.
обмен пленными
Военный впервые звонит своим родным после возвращения из плена / Колаж: Главред, фото: скриншот из видео, Дмитрий Лубинец

В Украину из российского плена вернулись наши защитники. Они впервые смогли позвонить своим родным. В Сети разлетелось видео с одним таким разговором.

Мужчина был невероятно счастлив, что вернулся на родную землю. Его родные не могли сдержать эмоций. Он порадовал их новостью о том, что уже находится на территории Сумской области.

В то же время он ужаснул рассказом о том, что происходило в российском плену. Оккупанты издевались над мужчиной.

видео дня

"Мы приехали. Это уже Сумская область ... Я еду в больницу на обследование. У меня с животом сильные проблемы. Меня по ребрам толкли, я не могу нормально дышать. Потом мне дадут телефон, я позвоню с другого. Будьте всегда на связи", - сказал он.

Смотрите видео с первым разговором освобожденного из плена защитника со своими родными:

обмен пленными
Военный впервые звонит своим родным после возвращения из плена / фото: скриншот

Новость дополняется...

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война в Украине вторжение России обмен пленными
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