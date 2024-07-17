"Я не могу дышать": эмоциональный разговор военного с родными после возвращения из плена

В Украину из российского плена вернулись наши защитники. Они впервые смогли позвонить своим родным. В Сети разлетелось видео с одним таким разговором.
Мужчина был невероятно счастлив, что вернулся на родную землю. Его родные не могли сдержать эмоций. Он порадовал их новостью о том, что уже находится на территории Сумской области.
В то же время он ужаснул рассказом о том, что происходило в российском плену. Оккупанты издевались над мужчиной.
"Мы приехали. Это уже Сумская область ... Я еду в больницу на обследование. У меня с животом сильные проблемы. Меня по ребрам толкли, я не могу нормально дышать. Потом мне дадут телефон, я позвоню с другого. Будьте всегда на связи", - сказал он.
Смотрите видео с первым разговором освобожденного из плена защитника со своими родными:
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