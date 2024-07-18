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"Помогал оккупантам избивать своих же": вокруг обмена пленными разгорелся жесткий скандал

Ангелина Подвысоцкая
18 июля 2024, 02:32
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Военные, которые ранее вернулись из российского плена, утверждают, что 17 июля в Украину вернули военного, который перешел на сторону оккупантов.
Максим Бобылев, обмен пленными скандал
Вокруг обмена пленными разгорелся жесткий скандал / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский

17 июля состоялся новый обмен военнопленными между Украиной и Россией. Вернуть удалось 95 наших защитников. Однако вокруг этого уже разгорелся жесткий скандал. Бывший военнопленный Виктор "Лелека" Лахно возмущен тем, что в Украину вернули военного, который якобы лично участвовал в избиении бойцов "Азова" и хотел получить российское гражданство.

"Бобылев Максим - был причастен к избиениям бойцов подразделения ОЗСП "Азов". Принимал участие в "приемках" сотрудничал с администрацией. Отказывался от украинского гражданства. Изъявлял желание для получения гражданства РФ. Информацию я уже ранее передавал соответствующим органам", - написал Виктор Лахно.

Реакция ГУР

Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что этот вопрос уже находится на контроле.

видео дня

"Если есть те или иные факты, которые требуют проверки и дополнительного внимания, в том числе и с точки зрения контрразведывательных аспектов, то такая работа проводится", - сказал он.

Смотрите видео о скандале во время обмена пленными:

обмен пленными скандал
Вокруг обмена пленными разгорелся жесткий скандал / фото: скриншот

Обмен пленными 17 июля - последние новости по теме

17 июля стало известно о том, что из плена вернулась почти сотня наших защитников. Среди 95-ти защитников есть воины ВСУ, Нацгвардии и пограничники. Освободить из плена удалось военных, которые согласились лететь за "Азовсталь", несмотря на блокаду оккупантов.

  • Возвращение украинских воинов с российского плена 17 июля
    Возвращение украинских воинов с российского плена 17 июля фото: КШППВ
  • Возвращение украинских воинов с российского плена 17 июля
    Возвращение украинских воинов с российского плена 17 июля фото: Дмитрий Лубинец
  • Возвращение украинских воинов с российского плена 17 июля
    Возвращение украинских воинов с российского плена 17 июля фото: Дмитрий Лубинец
  • Возвращение украинских воинов с российского плена 17 июля
    Возвращение украинских воинов с российского плена 17 июля фото: Дмитрий Лубинец
  • Возвращение украинских воинов с российского плена 17 июля
    Возвращение украинских воинов с российского плена 17 июля фото: Дмитрий Лубинец
  • Возвращение украинских воинов с российского плена 17 июля
    Возвращение украинских воинов с российского плена 17 июля фото: Дмитрий Лубинец
  • Возвращение украинских воинов с российского плена 17 июля
    Возвращение украинских воинов с российского плена 17 июля фото: Дмитрий Лубинец
  • Возвращение украинских воинов с российского плена 17 июля
    Возвращение украинских воинов с российского плена 17 июля фото: Владимир Зеленский
  • Возвращение украинских воинов с российского плена 17 июля
    Возвращение украинских воинов с российского плена 17 июля фото: Владимир Зеленский
  • Возвращение украинских воинов с российского плена 17 июля
    Возвращение украинских воинов с российского плена 17 июля фото: Владимир Зеленский
  • Возвращение украинских воинов с российского плена 17 июля
    Возвращение украинских воинов с российского плена 17 июля фото: Владимир Зеленский
  • Возвращение украинских воинов с российского плена 17 июля
    Возвращение украинских воинов с российского плена 17 июля фото: Владимир Зеленский

Позже в Сети появилось видео с эмоциональным разговором военного с родными после возвращения из плена. Он открыто рассказал, что российские оккупанты били его. Из-за этого у него серьезные проблемы со здоровьем, которые не дают дышать.

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война в Украине вторжение России обмен пленными
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