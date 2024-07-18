"Помогал оккупантам избивать своих же": вокруг обмена пленными разгорелся жесткий скандал

17 июля состоялся новый обмен военнопленными между Украиной и Россией. Вернуть удалось 95 наших защитников. Однако вокруг этого уже разгорелся жесткий скандал. Бывший военнопленный Виктор "Лелека" Лахно возмущен тем, что в Украину вернули военного, который якобы лично участвовал в избиении бойцов "Азова" и хотел получить российское гражданство.
"Бобылев Максим - был причастен к избиениям бойцов подразделения ОЗСП "Азов". Принимал участие в "приемках" сотрудничал с администрацией. Отказывался от украинского гражданства. Изъявлял желание для получения гражданства РФ. Информацию я уже ранее передавал соответствующим органам", - написал Виктор Лахно.
Реакция ГУР
Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что этот вопрос уже находится на контроле.
"Если есть те или иные факты, которые требуют проверки и дополнительного внимания, в том числе и с точки зрения контрразведывательных аспектов, то такая работа проводится", - сказал он.
Смотрите видео о скандале во время обмена пленными:
Обмен пленными 17 июля - последние новости по теме
17 июля стало известно о том, что из плена вернулась почти сотня наших защитников. Среди 95-ти защитников есть воины ВСУ, Нацгвардии и пограничники. Освободить из плена удалось военных, которые согласились лететь за "Азовсталь", несмотря на блокаду оккупантов.
Позже в Сети появилось видео с эмоциональным разговором военного с родными после возвращения из плена. Он открыто рассказал, что российские оккупанты били его. Из-за этого у него серьезные проблемы со здоровьем, которые не дают дышать.
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