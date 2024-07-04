Украинское спецподразделение спасло из плена морпеха - детали дерзкой операции

Отряд специальной разведки Военно-морских сил ВСУ "Ангелы" освободил из плена побратима, которого россияне удерживали более полутора лет.

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Спецназовцы освободили из российского плена морпеха / коллаж: Главред фото: ВМС, Генштаб ВСУ

Спецподразделение Военно-морских сил Украины провело состав и многоэтапную операцию, в ходе которой был эвакуирован с временно оккупированной территории морпех Александр. Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины.

"Морпех, выполняя задание, попал в российский плен, где провел около полутора лет. За это время он неоднократно становился жертвой и свидетелем пыток и издевательств над украинскими пленными", - говорится в заметке ВМС.

После того, как Александр попал в плен, его собратья искали пути для его освобождения. К участию в спецоперации присоединились не только спецназовцы подразделения "Ангелы", но и руководство ВМС Украины, в том числе командующий Алексей Неижпапа.

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Также военнослужащие поддерживали мать своего собрата Ольгу, которая работает учителем украинского языка. Женщина рассказала, что морпехи год назад пообещали освободить из плена ее сына и выполнили это обещание.

"До последнего момента я не могла поверить, что это все возможно. Год назад, на День морской пехоты, "Ангелы" приехали и пообещали его вернуть. Прошел год и Саша теперь дома. Я до сих пор не могу в это поверить. Большое спасибо ребятам за то, что вернули моего сына", - рассказала женщина.

Что касается деталей спецоперации, то их не разглашают, чтобы не предоставлять врагу возможность получить информацию, которая в дальнейшем могла бы препятствовать украинским воинам проводить подобные рейды в тыл оккупантов. Известно, что операция была достаточно тяжелой и многоэтапной, но хорошо организованной.

Встреча морпеха Александра с матерью / фото: Скриншот из видео Telegram-канал ВМС

Александр стал уже 69-м человеком, которого спецподразделение "Ангелы" эвакуировало с подконтрольной врагу территории. Однако, бойцы этого отряда выполняют и другие военные задачи.

Возвращение украинских пленных

Напомним, 28 июня состоялся новый обмен пленными. Украине удалось вернуть из российского плена еще 10 человек. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Также из плена удалось вернуть еще одну партию гражданских и военных, среди них Елена Пех - научная работница Горловского художественного музея. Россияне удерживали ее в плену 6 лет – с 2018 года.

Ранее Андрей Юсов заявил, что в рамках 53-го обмена было возвращено 90 военных и 10 гражданских украинцев. Операцию проводили совместно с ГУР и СБУ.

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