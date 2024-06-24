'Есть вопросы к России': в ВМС прокомментировали удар по пляжу в Севастополе

В ВМС Украины отметили, что украинская сторона верифицирует все обстоятельства того, что произошло в результате взрывов в оккупированном РФ Севастополе 23 июня.

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В ВМС сделали важное заявление по взрывам в Севастополе 23 июня / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Силы обороны Украины не наносят удары по населению и объектам гражданской инфраструктуры. В свою очередь российские власти пренебрегают безопасностью мирного населения. Об этом в эфире "Радио свобода" сообщил представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук комментируя взрывы в Севастополе 23 мая в результате которых, по данным оккупационной администрации Крыма, погибли по меньшей мере 4 человека.

"Мы не наносим огневого поражения по гражданским объектам, населению. Но если такой инцидент имел место, то напомню, что украинская власть неоднократно предупреждала, что находиться рядом с военным объектами РФ не стоит. Если информация правильная и среди погибших есть люди, которые приехали в украинский Крым из так называемой РФ, то на самом деле здесь больше вопрос к ним", - отметил Плетенчук.

Он также отметил, что украинская сторона проводит верификацию данных о событиях в Севастополе 23 июня. Кроме того, он отметил, что данный инцидент может свидетельствовать о пренебрежении безопасностью собственных граждан со стороны российской стороны.

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Удары ВСУ по военным целям в Крыму / Инфографика: Главред

Что известно о Дмитрии Плетенчуке? Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024 года). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

Взрывы в Севастополе 23 июня - удары по Крыму

Напомним, как ранее сообщал Главред, в результате действий ПВО российских оккупантов в захваченном Крыму погибли люди, которые отдыхали на пляже в Севастополе, подчеркнул спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

В захваченном РФ Крыму вечером 23 июня прогремели новые взрывы. Местные сообщали о звуках взрывов в районе Евпатории.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прокомментировал удары дальнобойным оружием по военным целям оккупантов РФ в захваченном Крыму.

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