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В Дагестане ополченцы ликвидировали более 15 российских полицейских: все подробности

Руслана Заклинская
24 июня 2024, 11:48
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Активная фаза операций в Махачкале и Дербенте завершена, при этом "спящие ячейки боевиков" продолжат вскрывать, заявил глава Дагестана.
В Дагестане ополченцы ликвидировали более 15 российских полицейских: все подробности
Активная фаза операций в Дагестане завершена / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Более 15 сотрудников российской полиции ликвидированы в результате действий дагестанских ополченцев в российские Махачкале и Дербенте 23 июня. Также в Дагестане погибли несколько гражданских, среди них священнослужитель православного храма. Об этом сообщило ТАСС.

Глава российской республики Дагестан Сергей Меликов заявил, что активная фаза операций в Махачкале и Дербенте завершена. По его словам, шесть повстанцев были устранены.

Меликов утверждает, что якобы ситуацию в Дагестане контролируют органы власти и силовые структуры. Он также сказал, что в российской республике продолжат раскрывать "спящие ячейки боевиков, которые готовились за рубежом".

видео дня

Смотрите видео ситации в Дагестане:

Вечером 23 июня в Дербенте неизвестные обстреляли из автоматического оружия синагогу и церковь, после чего в синагоге возник пожар. В Махачкале в это же время неизвестные напали на пост ДПС, а через несколько часов перестрелка произошла в селе Сергокала неподалеку от Дербента.

Российские СМИ утверждают, что среди нападавших были Осман и Адиль, сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, а также его племянник. Все трое нападавших были убиты. Магомед Омаров задержан и находится под допросом сотрудников ФСБ.

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), за атакой может стоять северокавказская ячейка "Исламского государства".

Смотрите видео - в Дагестане бои на улицах городов:

Беспорядки и теракты в РФ - новости по теме

Напомним, в воскресенье, 23 июня, в Дагестане на улицах городов вспыхнули боевые действия, в результате чего есть погибшие и раненые. Центральная часть Дербента обесточена, в городе продолжались бои между силовиками и вооруженными нападавшими, которые атаковали синагогу и православную церковь.

Ранее под Москвой произошел кровавый теракт. Неизвестные люди в камуфляже зашли с оружием и открыли стрельбу из автоматов. В результате этого погибли 139 человек, еще более сотни человек пострадали.

После этого ФСБ задержала виновников теракта в Москве и выдала заявление о причастности Украины. О возможности терактов в РФ в начале марта предупреждало посольство США в РФ и рекомендовало своим гражданам избегать мест массового скопления людей.

Теракт в Крокус Сити Холле

23 марта 2024 года в подмосковном концерт-холле "Крокус" (Красногорск) перед концертом рок-группы Пикник произошел теракт: группа вооруженных преступников открыла огонь по посетителям, а затем подожгла здание. От пуль и огня погибло более 130 человек, более 200 попали в больницы с повреждениями различной степени тяжести.

Власти страны-оккупанта используют теракт в целях пропаганды, и ищут в произошедшем "украинский след". Украина свою причастность решительно отрицает.

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