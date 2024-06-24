В Дагестане ополченцы ликвидировали более 15 российских полицейских: все подробности

Более 15 сотрудников российской полиции ликвидированы в результате действий дагестанских ополченцев в российские Махачкале и Дербенте 23 июня. Также в Дагестане погибли несколько гражданских, среди них священнослужитель православного храма. Об этом сообщило ТАСС.
Глава российской республики Дагестан Сергей Меликов заявил, что активная фаза операций в Махачкале и Дербенте завершена. По его словам, шесть повстанцев были устранены.
Меликов утверждает, что якобы ситуацию в Дагестане контролируют органы власти и силовые структуры. Он также сказал, что в российской республике продолжат раскрывать "спящие ячейки боевиков, которые готовились за рубежом".
Смотрите видео ситации в Дагестане:
Вечером 23 июня в Дербенте неизвестные обстреляли из автоматического оружия синагогу и церковь, после чего в синагоге возник пожар. В Махачкале в это же время неизвестные напали на пост ДПС, а через несколько часов перестрелка произошла в селе Сергокала неподалеку от Дербента.
Российские СМИ утверждают, что среди нападавших были Осман и Адиль, сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, а также его племянник. Все трое нападавших были убиты. Магомед Омаров задержан и находится под допросом сотрудников ФСБ.
По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), за атакой может стоять северокавказская ячейка "Исламского государства".
Смотрите видео - в Дагестане бои на улицах городов:
Беспорядки и теракты в РФ - новости по теме
Напомним, в воскресенье, 23 июня, в Дагестане на улицах городов вспыхнули боевые действия, в результате чего есть погибшие и раненые. Центральная часть Дербента обесточена, в городе продолжались бои между силовиками и вооруженными нападавшими, которые атаковали синагогу и православную церковь.
Ранее под Москвой произошел кровавый теракт. Неизвестные люди в камуфляже зашли с оружием и открыли стрельбу из автоматов. В результате этого погибли 139 человек, еще более сотни человек пострадали.
После этого ФСБ задержала виновников теракта в Москве и выдала заявление о причастности Украины. О возможности терактов в РФ в начале марта предупреждало посольство США в РФ и рекомендовало своим гражданам избегать мест массового скопления людей.
Теракт в Крокус Сити Холле
23 марта 2024 года в подмосковном концерт-холле "Крокус" (Красногорск) перед концертом рок-группы Пикник произошел теракт: группа вооруженных преступников открыла огонь по посетителям, а затем подожгла здание. От пуль и огня погибло более 130 человек, более 200 попали в больницы с повреждениями различной степени тяжести.
Власти страны-оккупанта используют теракт в целях пропаганды, и ищут в произошедшем "украинский след". Украина свою причастность решительно отрицает.
Читайте также:
- Путин обвинил Украину и США в призывах к убийству евреев в Дагестане
- В США отреагировали на антиеврейские погромы в Дагестане
- Путин готовится к гражданской войне в РФ, в Дагестане подавили ее репетицию - Клочок
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред