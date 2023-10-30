В США отреагировали на антиеврейские погромы в Дагестане

В Госдепе США назвали "абсурдом" обвинения Россией украинских спецслужб в якобы подстрекательстве россиян к антиеврейским погромам в Дагестане.
Во время брифинга представитель Госсекретаря США Мэтью Миллер сказал, что он "видел" эти заявления российских официальных лиц.
"Я видел их заявления с обвинением Украины. Это абсурд, конечно же", - ответил Миллер.видео дня
Накануне российский диктатор Владимир Путин безосновательно обвинил Украину и Запад в якобы провоцировании антиеврейских погромов в Дагестане.
"События в Махачкале вчера вечером инспирированы в том числе через социальные сети. Не в последнюю очередь с территории Украины руками агентурных западных спецслужб", - высказался кремлевский глава.
Погромы в Дагестане
29 октября россияне устроили антисемитские акции в Дагестане. Разъяренная толпа в течение нескольких часов "штурмовала" аэропорт республики в попытке помешать израильтянам высадиться на территории России.
В Росгвардию, оказывавшую малейшее сопротивление, летели камни, россияне прорвались на взлетно-посадочную полосу и проверяли самолеты на наличие евреев в салонах. Местные СМИ писали про одного погибшего копа.
Президент Владимир Зеленский, который сам неоднократно подвергался травле со стороны Путина из-за своих еврейских корней, заявил, что "культура ненависти к другим нациям распространена в России, и ее пропагандирует даже государственное телевидение".
Российские спецслужбы сразу обвинили украинцев в якобы подстрекательстве россиян к антиеврейским погромам.
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