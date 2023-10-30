Мясо будет таять во рту: рецепт самого нежного ростбифа, о котором никто не знал

Этот рецепт ростбифа по-английски покорит сердца всех ваших гостей.

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Ростбиф - рецепт от шеф-повара вас ошеломит / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты

Ростбиф сделает любой гарнир нежным и сочным. Уникальность этого запеченного мяса в том, что его можно подавать как горячим, так и холодным. Британская блогерша, автор проекта Kit’s Kitchen Кит поделилась своим любимым рецептом, как приготовить ростбиф.

Повар уверяет, что в итоге мясо получится нежным и будет таять во рту.

Как приготовить ростбиф - авторский рецепт

Кит, в частности, раскрыла нюанс по температуре мяса, так как это может сыграть решающую роль во всем процессе.

Для говядины средней прожарки разогрейте духовку до 130 градусов. Это температура идеально запечет мясо - до теплого приятного красного цвета.

Вам понадобится:

2 кг жареной говядины;

две столовые ложки морской соли;

две столовые ложки свежемолотого черного перца;

шесть зубчиков чеснока;

две столовые ложки сливочного масла;

0,5 стакана говяжьего бульона;

0,5 красного сухого вина;

три веточки розмарина;

одна тонко нарезанная луковица.

Достаньте говяжью вырезку из холодильника примерно за два часа до начала приготовления, чтобы она разогрелась до комнатной температуры.

В небольшой миске смешайте соль и перец, чтобы придать аромат говядине.

Используя острый тонкий нож, сделайте три надреза на одной стороне мяса (глубиной примерно 1 см) и начините их зубчиками чеснока (по одному зубчику в каждом), солью и перцем. Переверните мясо и сделайте еще три надреза на другой стороне и начините чесноком, солью и перцем. Оставшейся солью и перцем натрите говядину снаружи.

Как приготовить идеальный ростбиф - смотрите разбор от Джейми Оливера:

Следующий шаг - разогрейте духовку до 135 градусов. Тем временем растопите сливочное масло на средне-сильном огне в сковороде, пригодной для духовки. Обжарьте говядину со всех сторон в горячем масле до коричневого цвета (всего около 15 минут). Переложите мясо на тарелку и смажьте дно кастрюли бульоном и вином.

Положите говядину обратно в кастрюлю и разложите вокруг нее ломтики лука и веточки розмарина.

Готовьте говядину в духовке, пока температура на термометре для мяса не достигнет 46 градусов (дайте мясу готовиться примерно 12–15 минут на каждой стороне).

Переложите мясо на разделочную доску, накройте фольгой и дайте постоять примерно 20 минут.

Внутренняя температура будет продолжать расти, пока говядина находится в состоянии покоя. Температура подачи должна быть 55 градусов по центру для средней прожарки.

Подавайте ростбиф с соусом и луком.

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