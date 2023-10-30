Путин обвинил Украину и США в призывах к убийству евреев в Дагестане

В Дагестане местные жители ворвались на взлетную полосу аэропорта Махачкалы, когда туда прибыл самолет из Израиля. Однако российский диктатор Владимир Путин решил обвинить Украину в антисемитском погроме. Об этом уже пишут российские пропагандисты.
Путин заявил, что на ситуацию в Дагестане повлияла "Украина и агентура западных спецслужб". Он обвинил США в том, что они "не добиваются успехов на поле боя" и при этом пытаются "ослабить Россию изнутри".
"События в Махачкале вчера вечером инспирированы в том числе через социальные сети. Не в последнюю очередь с территории Украины руками агентурных западных спецслужб", - сказал Путин.видео дня
Напомним, что 29 октября в Дагестане объявили "охоту" на евреев и прорвались в аэропорт Махачкалы. Зеленский отреагировал на призывы "уничтожить евреев" и отметил, что культура ненависти к другим нациям распространена в России из-за ТВ.
Впоследствии Данилов отреагировал на массовые антиизраильские беспорядки в Дагестане. Он заявил, что в России уже не может чувствовать себя в безопасности ни один еврей или гражданин Израиля.
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