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"И это минимум": россияне за июнь потеряли более 50 судов - ВМС Украины

Юрий Берендий
1 июля 2024, 19:05
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Спикер военно-морских сил ВСУ отметил, что за июнь украинские защитники смогли уничтожить 58 плавсредств российской оккупационной армии на Юге Украины.
'И это минимум': россияне за июнь потеряли более 50 судов - ВМС Украины
Силы обороны уничтожили почти 60 судов РФ за июнь / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Силы обороны Украины смогли уничтожить более 50 российских плавсредств в течение июня 2024 года. Об этом в своем Facebook сообщил спикер Военно-Морских Сил ВСУ капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук.

"Знаю, мои читатели ждали этого числа: 58. Столько плавсредств за месяц потерял враг на Юге. И это минимум", - говорится в сообщении.

Кроме того, ранее он отмечал, что только за 3 суток с 27 по 30 июня, российские оккупанты в акватории Днепра потеряли 13 плавсредств.

видео дня

"Я знаю, вам интересно: 13 лодочек за 3 суток потеряли россияне на Днепре. Интересно, что закончится раньше: лодочки или "ваньки". Скоро днепровские раки уже размером с лобстеров будут", - написал Плетенчук.

Что известно о Дмитрии Плетенчуке?

Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024).

С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром".

В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

Бои на Юге Украины - что известно об уничтожении судов РФ

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские защитники уничтожили по меньшей мере 5 лодок российских оккупантов и одну важную морскую цель, сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

6 июня в Черноморском районе временно оккупированного Крыма было уничтожено судно оккупантов. Операцию провело Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В ночь на 6 июня спецподразделение департамента Главного управления разведки Минобороны уничтожило в Крыму российский буксир "Сатурн". Однако, основным вызовом для россиян в Крыму стало другое обстоятельство, вызвавшее проблемы. Об этом рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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