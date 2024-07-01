'И это минимум': россияне за июнь потеряли более 50 судов - ВМС Украины

Силы обороны Украины смогли уничтожить более 50 российских плавсредств в течение июня 2024 года. Об этом в своем Facebook сообщил спикер Военно-Морских Сил ВСУ капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук.
"Знаю, мои читатели ждали этого числа: 58. Столько плавсредств за месяц потерял враг на Юге. И это минимум", - говорится в сообщении.
Кроме того, ранее он отмечал, что только за 3 суток с 27 по 30 июня, российские оккупанты в акватории Днепра потеряли 13 плавсредств.
"Я знаю, вам интересно: 13 лодочек за 3 суток потеряли россияне на Днепре. Интересно, что закончится раньше: лодочки или "ваньки". Скоро днепровские раки уже размером с лобстеров будут", - написал Плетенчук.
Что известно о Дмитрии Плетенчуке?
Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024).
С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром".
В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.
Бои на Юге Украины - что известно об уничтожении судов РФ
Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские защитники уничтожили по меньшей мере 5 лодок российских оккупантов и одну важную морскую цель, сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.
6 июня в Черноморском районе временно оккупированного Крыма было уничтожено судно оккупантов. Операцию провело Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
В ночь на 6 июня спецподразделение департамента Главного управления разведки Минобороны уничтожило в Крыму российский буксир "Сатурн". Однако, основным вызовом для россиян в Крыму стало другое обстоятельство, вызвавшее проблемы. Об этом рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
Другие новости:
- Верховная Рада отложила заседание на неделю: депутат анонсировал кадровые решения
- ВСУ успешно взорвали целую колонну РФ на "дороге смерти" под Угледаром
- Когда Украина вступит в НАТО: Хара раскрыл, почему Запад боится Россию
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред