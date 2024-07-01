Верховная Рада отложила заседание на неделю: депутат анонсировал кадровые решения

Народный депутат Ярослав Железняк отметил, что Верховная Рада отложила заседание еще на неделю из-за кадровых изменений в правительстве.

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В Раде анонсировали новые кадровые назначения на должности в правительстве / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Верховная Рада Украины приняла решение об отложении проведения заседаний еще на одну неделю. Причиной такого решения, как отмечается, является проведение саммита НАТО, однако, на самом деле это может быть связано с кадровыми изменениями в правительстве. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

"Только что отложили заседание Рады на одну неделю. Типа причина саммит НАТО", - написал он.

По словам Железняка, причина отмены заседаний Верховной рады другая.

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"И тут я всем советую вспомнить слова спикера о кадровых ротациях в правительстве. И то что я писал, что есть ощущение что это будет значительно больше чем назначение пары министров", - резюмировал он.

Кто такой Ярослав Железняк Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

Отставки в правительстве - что известно о последних кадровых решениях

Напомним, как ранее сообщал Главред, 10 июня Мустафа Найем, глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры, подал заявление об увольнении.

9 мая Верховная Рада Украины уволила Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

3 июня Артем Сытник оставил должность заместителя председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, которую он занимал с мая 2022 года, о чем сообщается на сайте агентства.

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