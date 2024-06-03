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Сытник покидает НАПК, а в Кабмине СМИ ожидают кадровых изменений

Яна Ставская
3 июня 2024, 15:45обновлено 3 июня, 17:05
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В настоящее время о причинах увольнения Сытника в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции не сообщают.
Сытник покидает НАПК, а в Кабмине СМИ ожидают кадровых изменений
Правительство "перетрусит" кадровыми изменениями / Коллаж Главреда. Фото: НАПК, УНИАН

Артем Сытник покинул должность заместителя главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, которую он занимал с мая 2022 года, о чем говорится на сайте агентства.

"Сегодня, 3 июня 2024 года, заместитель председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Артем Сытник покинул свою должность. Национальное агентство благодарит Артема Сергеевича за его вклад в развитие Национального агентства и всей антикоррупционной инфраструктуры Украины", - говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе не уточняют причины увольнения Сытника.

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До апреля 2022 года Сытник возглавлял Национальное антикоррупционное бюро, согласно указу пятого президента Петра Порошенко. Покинул бюро после окончания срока полномочий.

Что известно о НАПК?

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) - центральный орган исполнительной власти Украины со специальным статусом, который обеспечивает формирование и реализует государственную антикоррупционную политику.

Создание Национального агентства было предусмотрено Законом Украины "О предотвращении коррупции", принятым 14 октября 2014 года. Закон введен в действие с 26 апреля 2015 года.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции имеет превентивную функцию, в частности, по проверке деклараций государственных служащих и стилю их жизни, раскрытию любой информации по поводу фактов коррупции или злоупотребления должностью. Запуск работы антикоррупционного агентства был одним из требований Европейского Союза для безвизового режима с Украиной, пишет Википедия.

В Кабмине ожидаются кадровые изменения - СМИ

Как пишет РБК-Украина, на этой неделе в Кабинете министров может произойти ряд назначений, в частности на должности министров инфраструктуры и региональной политики.

Указывается, что заместитель руководителя ОП Алексей Кулеба может занять пост новосозданного министерства региональной политики, а на место Кулебы возьмут нынешнего главу Закарпатской ОГА Виктора Микиту.

"Вполне возможно, что в дополнение к министерскому портфелю, Кулеба получит и статус вице-премьера", - пишут журналисты.

Фаворитом среди всех кандидатов на должность главы Мининфраструктуры СМИ называют председателя правления "Нафтогаза" Алексея Чернышова.

Не исключено, что назначения могут состояться 4-6 июня, сообщили источники РБК-Украина.

Кадровые изменения в военно-политическом руководстве - последние новости

Еще в марте Алексея Данилова уволили с должности секретаря СНБО. Тогда в СМИ ходили слухи о его якобы возможном назначении послом в Молдове.

Новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны стал Александр Литвиненко.

В следующем месяце, в апреле, в отставку отправили командующего ОК "Запад" Сергея Литвинова и командующего ОК "Юг" Андрея Ковальчука.

А в мае бывший главнокомандующий Валерий Залужный получил новое назначение – посла в Британии.

В то время как министр агрополитики Николай Сольский попался на коррупции - завладении землей государственной собственности на 291 млн гривен.

Наибольший резонанс вызвало увольнение Александра Кубракова с должности министра развития общин, территорий и инфраструктуры. Это кадровое решение подвергли критике, в частности, в Германии.

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Кабмин НАПК Артем Сытник
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