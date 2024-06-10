Мустафа Найем подал в отставку с поста главы Агентства восстановления

Глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем написал заявление об увольнении. Об этом чиновник лично сообщил в Facebook.
"Я покидаю пост главы Агентства восстановления. Решение принял самостоятельно из-за системных препятствий, которые не дают дальнейшей возможности эффективно выполнять свои полномочия", - заявил он.
Кто такой Мустафа Найем?
Мустафа Найем — украинский политик и экс- журналист. Народный депутат Украины VIII созыва. С ноября 2019 года работал в концерне Укроборонпром в качестве заместителя генерального директора. С августа 2021 года — заместитель министра инфраструктуры Украины и руководитель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры, сообщает "Википедия".
Скандал с несостоявшейся командировкой Найема
Мустафа Найем должен был отправиться в Берлин на международную конференцию URC-2024 11−12 июня 2024 года, которая призвана мобилизовать международную поддержку восстановления Украины.
9 июня вечером в СМИ появилась информация о том, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не подписал Найему командировку.
"Премьер-министр лично отклонил мою просьбу о командировке в Берлин без объяснения причин", — позднее сказал чиновник.
Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский откроет URC-2024 вместе с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Вас может заинтересовать такое:
- Украина усиливает защиту ТЭС и железных дорог: главное из Ставки Зеленского
- РФ осуществила массированную атаку на украинскую железную дорогу: есть погибшие
- Дорога не только в ТЦК: в Минобороны назвали альтернативу после вручения повестки
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред