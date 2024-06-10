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Мустафа Найем подал в отставку с поста главы Агентства восстановления

Дмитрий Видоменко
10 июня 2024, 12:00
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Глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем написал заявление об увольнении.
Найем, отставка
Мустафа Найем подал в отставку / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем написал заявление об увольнении. Об этом чиновник лично сообщил в Facebook.

"Я покидаю пост главы Агентства восстановления. Решение принял самостоятельно из-за системных препятствий, которые не дают дальнейшей возможности эффективно выполнять свои полномочия", - заявил он.

Найем, отставка

Кто такой Мустафа Найем?

Мустафа Найем — украинский политик и экс- журналист. Народный депутат Украины VIII созыва. С ноября 2019 года работал в концерне Укроборонпром в качестве заместителя генерального директора. С августа 2021 года — заместитель министра инфраструктуры Украины и руководитель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры, сообщает "Википедия".

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Скандал с несостоявшейся командировкой Найема

Мустафа Найем должен был отправиться в Берлин на международную конференцию URC-2024 11−12 июня 2024 года, которая призвана мобилизовать международную поддержку восстановления Украины.

9 июня вечером в СМИ появилась информация о том, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не подписал Найему командировку.

"Премьер-министр лично отклонил мою просьбу о командировке в Берлин без объяснения причин", — позднее сказал чиновник.

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский откроет URC-2024 вместе с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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