Украина и ЕС 29 июня подпишут "транспортный безвиз": Найем рассказал, какую выгоду получат украинцы

Найем рассказал, какую выгоду получат украинцы от "транспортного безвиза" / ua.depositphotos.com и УНИАН

Ориентировочно 29 июня в Брюсселе подпишут специальное соглашения о либерализации автомобильных перевозок из Евросоюза в Украину – пресловутого "транспортного безвиза". Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем в эфире телемарафона "Единые новости".

"Подписание назначено на 29 июня. Это может быть плюс-минус несколько дней, но, предварительно, это 29 июня. Оно (соглашение – Главред) вступит в силу сразу после подписания", — сказал он.

Как говорит чиновник ‒ после того, как соглашение подпишут, у украинских перевозчиков никто не будет требовать никаких разрешений на пересечение границы в сторону стран ЕС либо между ними

Найем отметил, что разрешения украинцам понадобятся только в тех странах, которые не входят в Европейский союз и продолжают соблюдать режим разрешительного характера. Однако, говорит он, Кабмин сейчас договаривается о том, чтобы разрешительную систему для украинцев отменили и в этих государствах.

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Напомним, 23 июня Украина получила статус кандидата в члены Европейского Союза. Европейский совет поддержал предоставление Украине такого статуса.

Президент Владимир Зеленский после этого отметил, что Украина ждала статус кандидата на вступление в Европейский Союз 120 дней и 30 лет.

"Официально признано: Украина – не мостик, не подушка между Западом и РФ, не буфер между Европой и Азией, не сфера влияния, не "серая" зона, не транзитная территория. Не пограничье между орками и эльфами. Украина – это будущий равный партнер для минимум 27 стран ЕС", – заявил чуть позднее украинский лидер.

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