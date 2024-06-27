Плен или суд Божий: стала известна судьба заблокированных в Волчанске россиян - ВСУ

В ОТУВ "Харьков" отметили, что россияне пытались вести наступательные действия в жилой застройке Волчанска, однако, были отброшены украинскими войсками.

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В ВСУ назвали варианты действий для окруженных оккупантов в Волчанске / Колаж Главроед, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха; 43 отдельная механизированная бригада

Российские оккупационные войска остаются заблокированными на территории агрегатного завода в Волчанске. У оккупантов остается только три варианта дальнейших действий. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель отдела коммуникаций оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Виталий Саранцев.

Саранцев сообщил, что за прошедшие сутки враг интенсифицировал наступление на Харьковском направлении, пытаясь прорвать оборону Сил обороны и вытеснить украинские подразделения с занятых позиций.

"С участием штурмовых отрядов 153 танкового полка, 47 танковой дивизии враг пытался вести наступательные действия в жилой застройке города Волчанск, но был отброшен", - подчеркнул представитель отдела коммуникаций ОТУВ "Харьков".

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Кроме того, он указывает на то, что ситуация в Волчанске остается изменчивой. Военный также призвал не способствовать героизации российских военных, которые остаются заблокированными на территории агрегатного завода в Волчанске.

Виталий Саранцев отмечает, что у россиян, которые сейчас находятся на агрегатном заводе в Волчанске есть только 3 варианта дальнейших действий.

"У них сейчас есть три варианта действий: сдаться украинским военным в плен и предстать перед украинским правосудием, или предстать перед международным судом, или предстать перед судом Божьим. В реализации всех трех вариантов мы готовы максимально способствовать", - сказал он.

Спикер также отметил, что в районе населенных пунктов Глубокое и Лукьянке наблюдалось единичное перемещение вражеского личного состава, вероятно для эвакуации раненых и пополнения материально-технических запасов.

Бои на Харьковщине - что известно о ситуации в Волчанске

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты остаются заблокированными на агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области, о чем сообщил спикер Оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрий Повх.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан отметил, что враг пытался прорваться к заблокированным российским оккупантам даже на автомобилях, но эти попытки потерпели неудачу.

Командир артиллерийской батареи бригады Национальной гвардии "Спартан" Василий Емельянов сообщил об успехах украинских защитников на Харьковском направлении.

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