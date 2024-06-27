Плен или суд Божий: стала известна судьба заблокированных в Волчанске россиян - ВСУ

Российские оккупационные войска остаются заблокированными на территории агрегатного завода в Волчанске. У оккупантов остается только три варианта дальнейших действий. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель отдела коммуникаций оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Виталий Саранцев.
Саранцев сообщил, что за прошедшие сутки враг интенсифицировал наступление на Харьковском направлении, пытаясь прорвать оборону Сил обороны и вытеснить украинские подразделения с занятых позиций.
"С участием штурмовых отрядов 153 танкового полка, 47 танковой дивизии враг пытался вести наступательные действия в жилой застройке города Волчанск, но был отброшен", - подчеркнул представитель отдела коммуникаций ОТУВ "Харьков".
Кроме того, он указывает на то, что ситуация в Волчанске остается изменчивой. Военный также призвал не способствовать героизации российских военных, которые остаются заблокированными на территории агрегатного завода в Волчанске.
Виталий Саранцев отмечает, что у россиян, которые сейчас находятся на агрегатном заводе в Волчанске есть только 3 варианта дальнейших действий.
"У них сейчас есть три варианта действий: сдаться украинским военным в плен и предстать перед украинским правосудием, или предстать перед международным судом, или предстать перед судом Божьим. В реализации всех трех вариантов мы готовы максимально способствовать", - сказал он.
Спикер также отметил, что в районе населенных пунктов Глубокое и Лукьянке наблюдалось единичное перемещение вражеского личного состава, вероятно для эвакуации раненых и пополнения материально-технических запасов.
Наступление России 2024 - бои на Харьковщине
Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировали группировку ВС РФ в 50 тысяч личного состава.
По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.
На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.
Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.
В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "предпримут решительное наступление в направлении Сум".
Бои на Харьковщине - что известно о ситуации в Волчанске
Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты остаются заблокированными на агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области, о чем сообщил спикер Оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрий Повх.
Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан отметил, что враг пытался прорваться к заблокированным российским оккупантам даже на автомобилях, но эти попытки потерпели неудачу.
Командир артиллерийской батареи бригады Национальной гвардии "Спартан" Василий Емельянов сообщил об успехах украинских защитников на Харьковском направлении.
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