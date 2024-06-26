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"Резервов нет": удастся ли россиянам выбраться из "капкана" на Харьковщине

Анна Косик
26 июня 2024, 20:49
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Уже несколько недель российские оккупанты находятся в полном окружении в Волчанске. Эксперт рассказал, какие шансы у противника вывести свою группировку из "котла".
Армия РФ
У россиян недостаточно резервов, чтобы прорвать окружение в Волчанске / Коллаж: Главред, фото: flickr

На Агрегатном заводе в Волчанске несмотря на многочисленные попытки прорыва группировке страны-агрессора России до сих пор не удалось выйти из так называемого "котла". Более того - между заводом и позициями врага увеличилась "серая зона".

Как рассказал в эфире 24 канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, враг пытался прорваться к заблокированным российским оккупантам даже на автомобилях, однако это закончилось провалом.

Свитан убежден, что сейчас шансы выбраться из окружения у противника крайне малы, ведь зажали их в "ресурсный капкан" Единственным выходом для армии РФ является переброска сил с другого стратегически важного направления.

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"Сами попали в этот "капкан" и сейчас оттуда выбраться практически невозможно. Если они не перебросят на это направление резервы с восточного направления. Больше у них резервов нет", - отметил эксперт.

Если ситуация в Волчанске и в дальнейшем будет такой, ВСУ могут заставить россиян вывести резервы из-под Донецка и Волновахи. Но эти силы противник припас для прорыва на Покровск. Поэтому, если вражеское командование таки решит бросить дополнительные группы на Волчанск, это даст возможность дальше развивать это направление.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Успехи ВСУ на Харьковщине - что известно

Ранее сообщили, что российские оккупанты остаются заблокированными на агрегатном заводе в Волчанске. Другие вражеские группы пытаются туда пробиться, однако пока тщетно.

У украинских защитников есть успехи на Харьковском направлении, однако оккупанты РФ все еще пытаются прорвать линию обороны ВСУ в районе населенного пункта Липцы.

Напомним, Силы Обороны успешно контратакуют врага на Харьковском направлении, что позволяет постепенно отбивать позиции у армии РФ.

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война в Украине ВСУ российские войска Роман Свитан
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