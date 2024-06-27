В "Укрэнерго" дали прогноз относительно света зимой: "Надо готовиться к сложным сценариям"

Зима будет непростой для энергосистемы Украины, энергетики рассматривают два сценария прохождения зимнего периода.

https://glavred.info/ukraine/v-ukrenergo-dali-prognoz-otnositelno-sveta-zimoy-nado-gotovitsya-k-slozhnym-scenariyam-10576358.html Ссылка скопирована

В "Укрэнерго" дали прогноз относительно света зимой/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, Facebook Кудрицкий, минобороны РФ

Ситуация с отключениями света зимой может быть непростой, нужно готовиться к сложным сценариям.

Энергетики рассматривают несколько сценариев прохождения зимнего периода, который будет сложным для энергосистемы Украины. Об этом рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью hromadske.

Он подчеркнул, что зима будет непростой. Реальная ситуация будет зависеть от многих факторов, основной из которых - обстрелы. Кудрицкий отметил, что сейчас невозможно предсказать характер таких обстрелов, их массированность и точность.

видео дня

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" заявил, что энергетики готовятся к худшему. Но в целом они рассматривают два сценария прохождения зимнего периода:

1. Пессимистический сценарий

Такой сценарий предполагает, что массированные обстрелы со стороны страны-агрессора России продолжатся, следствием чего может стать выход из строя определенных объектов энергетики. В таком случае зимой будет меньше доступной генерации, чем предусмотрено базовым планом.

2. Оптимистический сценарий

Он предполагает, что удачных обстрелов российских оккупантов не будет или их будет немного, и удастся восстановить больше объектов энергетики, чем ожидается по базовому плану. В таком случае отключения света будут немного меньше.

"Надо понимать, что отключения электричества могут быть следующей зимой. Необходимо быть готовыми к сложным сценариям зимой. Это лучше, чем сейчас пообещать людям, что всё будет хорошо и зима пройдет без отключений, а потом придется их вводить", - добавил Кудрицкий.

Кто такой Владимир Кудрицкий? Владимир Кудрицкий – глава правления государственной компании Укрэнерго, которая является оператором украинской системы передачи электроэнергии. Руководил аудиторскими и консалтинговыми проектами, проектами, направленными на развитие и реструктуризацию бизнеса для Нафтогаз Украина, Южмаша и польской металлургической компании Centrostal. Был директором по развитию Укртранснафты, представителем государства в Нафтогазе, пишет Википедия.

Как сэкономить на жлектроэнергии/ Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости

Ранее в Минэнерго сказали, когда украинцам ждать улучшения ситуации со светом. После последних ударов РФ по энергосистеме в Украине сохраняется дефицит электроэнергии. Ситуация с отключениями света станет лучше, когда будут завершены ремонтные работы на поврежденных объектах, заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук. Россияне очень хорошо знают, какие именно объекты надо атаковать, чтобы нанести максимальный ущерб энергетической системе, сказали в Минэнерго.

Также в ДТЭК предупредили о том, что возможно увеличение продолжительности отключений. В Украине повреждена значительная часть энергообъектов и их не успевают восстанавливать. Поэтому в июле и августе могут увеличить продолжительность отключений света.

Ранее также стало известно, когда отключения будут короче. Ремонты энергообъектов продолжаются, в конце августа ситуация с электроэнергией может улучшиться - тогда света может не быть только 4-6 часов в сутки.

Напомним, в ДТЭК заявили, что на каждую ракету ПВО, которая сейчас есть у Украины, приходится по 5-6 ракет из РФ. Как говорят в ДТЭК, для восстановления производства одного гигаватта электроэнергии нужно около 1 млрд долларов США.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред