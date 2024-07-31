УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Не дождался возвращения: в плену умер защитник Мариуполя, которого дочь узнала на судилище

Руслана Заклинская
31 июля 2024, 00:17
106
Украинский защитник попал в плен в 2022 году, а позже оказался на скамье подсудимых в Ростове-на-Дону вместе с другими защитниками Мариуполя.
Не дождался возвращения: в плену умер защитник Мариуполя, которого дочь узнала на судилище
Оборонец попал в российский плен в 2022 году / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/kristykoshka9

Дочь украинского защитника узнала своего отца на фотографиях с показательного судилища над азовцами, которое состоялось в 2023 году. Однако мужчина умер в плену, так и не дождавшись возвращения домой. О смерти защитника сообщила его дочь Кристина Кошка на своей странице в Instagram.

"9 дней, как тебя не стало, 9 дней, пока ты до сих пор не на родной земле. Мой любимый папочка, как мы боролись за тебя, как боролся ты и ждал встречи с нами. Ты всегда подбадривал нас. Никогда не прощу тем, кто тебя не спас, и это произошло в плену", - написала она.

До начала полномасштабного вторжения Александр работал моряком, а после начала войны присоединился к территориальной обороне. Мужчина попал в плен в 2022 году, а позже оказался на скамье подсудимых в Ростове-на-Дону вместе с другими защитниками Мариуполя. Ему и его товарищам предъявили обвинение в участии в террористической организации и в действиях, направленных на свержение поддерживаемой Россией власти в Донецкой области.

видео дня

На одной из фотографий с судебного процесса Кристина узнала своего отца. Она отметила, что отец совсем не похож на себя через год плена и выглядит крайне истощенным и измученным.

"Кажется, что 2 разных человека, но к сожалению нет. Это мой родной человек, мой папа, который год находится в плену! За что? За то, что он защищал свой город Мариуполь, свою страну, и был на своей территории? За что такие издевательства? Тяжело смотреть на человека, который когда-то был счастлив, у которого было все, а сейчас просто беспомощность и пустота в глазах. Верните всех защитников Мариуполя домой, потому что они выполнили свой долг перед страной", - написала тогда девушка.

Бригада НГУ "Азов"

12-я бригада специального назначения "Азов" - тактическое соединение Национальной гвардии Украины. Ранее также известное как батальон "Азов" и полк "Азов".

"Азов" был сформирован в мае 2014 года в Мариуполе и участвовал в освобождении города от российских войск и сепаратистов в рамках АТО.

Во время АТО/ООС "Азов" также участвовал в боях за Иловайск, Широкино, Марьинку.

Подразделение участвовало в боях за Мариуполь и Азовсталь во время полномасштабной войны России против Украины, пишет Википедия.

Обмен пленных между Украиной и Россией - новости по теме

Напомним, представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что пока обмен еще не завершился. За каждого украинского пленного идет борьба, однако работа по возвращению бойцов из некоторых подразделений идет особенно тяжело, ведь Россия не хочет их освобождать. Речь идет в том числе и о бойцах "Азова".

Как сообщал Главред, в Украину 25 июня вернулись военные в рамках большого обмена с РФ. Домой приехали 90 защитников. В Сети уже разлетелись щемящие видео с кадрами возвращения украинцев.

Ранее российский диктатор Путин заявил, что в плену РФ якобы находится 6465 украинских военнослужащих, а в украинском - 1348 россиян, однако, по данным ГУР эти цифры не соответствуют действительности.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Азов военнопленные обмен пленными война России и Украины
Реклама

Главное за день

В Украине раздаются взрывы: россияне атаковали регионы "шахедами" и ракетами

В Украине раздаются взрывы: россияне атаковали регионы "шахедами" и ракетами

22:47 Украина
Украина получит Patriot и другие системы ПВО: Зеленский назвал месяцы поступлений

Украина получит Patriot и другие системы ПВО: Зеленский назвал месяцы поступлений

22:45 Украина
Сборная Украины по футболу проиграла Аргентине и вылетела с Олимпиады-2024

Сборная Украины по футболу проиграла Аргентине и вылетела с Олимпиады-2024

20:41 Спорт
Все главные новости
Реклама

Популярное

Не смогли спасти ни охрана, никто : на Андрея Данилко напали московские бандиты 2512

"Не смогли спасти ни охрана, никто": на Андрея Данилко напали московские бандиты

Война затянется на 10 лет: Свитан дал тревожный прогноз и назвал причину 1886

Война затянется на 10 лет: Свитан дал тревожный прогноз и назвал причину

Украина готова к переговорам, но не на заморозку войны: Западу выдвинули три условия 1686

Украина готова к переговорам, но не на "заморозку" войны: Западу выдвинули три условия

Отказ Украины от НАТО: Трамп выдал циничное требование в случае победы на выборах - FT 1473

Отказ Украины от НАТО: Трамп выдал циничное требование в случае победы на выборах - FT

Последние новости

00:17

Не дождался возвращения: в плену умер защитник Мариуполя, которого дочь узнала на судилище

30 июля, вторник
23:01

Рок-принцесса: Алла Пугачева удивила образом в кожаных штанах и косухе

22:48

Путинистка Лариса Долина оказалась на улице без жилья - что произошло

22:48

Один из членов ЕС готовит ответ на предложенный Венгрией "безлим" на въезд россиянам

22:47

В Украине раздаются взрывы: россияне атаковали регионы "шахедами" и ракетами

Война в Украине движется к заморозке, в конце осени-начале зимы ожидаются решения - РозумныйВойна в Украине движется к заморозке, в конце осени-начале зимы ожидаются решения - Розумный
22:45

Украина получит Patriot и другие системы ПВО: Зеленский назвал месяцы поступлений

22:08

"Будет тяжело": австрийский полковник назвал три сценария развития войны в Украине

21:48

Украине угрожает дефицит пресной воды, и этому есть ряд объяснений - эколог

21:45

"Я обследовалась": Надя Дорофеева отчаянно призналась фанатам о своей болезни

Реклама
21:02

Глаз не оторвать: Екатерина Кухар показала 15-летнего сына-модельВидео

20:51

Что посадить на месте кабачков: 6 лучших вариантов, которые дадут хороший урожайВидео

20:41

Сборная Украины по футболу проиграла Аргентине и вылетела с Олимпиады-2024

20:23

Решение по переговорам с Россией будут принимать ближе к зиме - прогноз

20:21

Все в дыму, нет света и воды: в Крыму горят сразу 4 подстанции

19:48

В РФ повредили сразу два Ту-22М3: ГУР раскрыло новые детали атаки на аэродром "Оленья"

19:31

Украина готова к переговорам, но не на "заморозку" войны: Западу выдвинули три условия

19:10

Европейский Союз продолжает готовиться к возможному возвращению Трампа: экономический аспектмнение

18:58

Самолеты бросало по всему аэропорту: на РФ обрушился жесткий смерчВидео

18:56

"Мое личное желание": Усик трогательно прокомментировал Олимпийскую "бронзу" Харлан

18:55

ВСУ взорвали нефтебазу в Курской области РФ: Генштаб раскрыл последствия мощного удара

Реклама
18:36

Умер известный украинский диктор Василий Манько

18:20

Иначе могут погнить или остановится рост: 4 "золотых" правила, как поливать помидорыВидео

18:14

Пропагандисты РФ заявили о разработке ракеты "Искандер-1000": что о ней известно

18:10

"Экологическая угроза": Борейко раскрыл неутешительный сценарий для разрушенных городов

18:05

Куски крышы летят: в России вспыхнул мощный пожар на важном объекте РоскосмосаВидео

17:59

США оснастят десятки F-16 для Украины мощным оружием - WSJ

17:50

Гороскоп на август 2024 для Тельцов: новые вершины и хорошая прибыльВидео

17:32

Военные могут остаться без зарплат уже в сентябре: Минфин назвал риски

17:28

Битва за Торецк является вопросом времени, что происходит в городе - DeepState

16:50

"Стоит ли шкурка выделки": эколог раскрыл шокирующие последствия подрыва Каховской ГЭС

16:46

"Ракеты полетят массово": астролог назвал самые опасные дни августа 2024 года для УкраиныВидео

16:25

Переговоры приблизились: Украина готовится к встрече Зеленского и Си Цзиньпина

16:12

Отказ Украины от НАТО: Трамп выдал циничное требование в случае победы на выборах - FT

16:06

В СНБО намекнули на новые цели дальнобойных ударов по военным объектам в РФ

16:02

Что категорически нельзя делать дома 31 июля: строгие приметы и запреты

16:00

Секретный рецепт той самой легендарной одесской икры "из синеньких" - просто бомбаВидео

16:00

Видеть не хотят: Аллу Пугачеву "отшили" в РФ из-за нового статуса

15:55

Что такое "ірИс" и "Ірис": почему это не одно и то жеВидео

15:45

Как избавиться от фитофторы на помидорах: народные методы, которые точно помогут

15:40

Новая линия разграничения: что станет предметом переговоров с РФ - Розумный

Реклама
15:20

Звезда "Маленьких женщин" тайно вышла замуж за своего киномужа

15:20

Как уменьшить счета за электричество: женщина поделилась простым лайфхаком

15:00

Гороскоп на август-2024 от Влада Росса: что можно и чего нельзя делать в конце летаВидео

14:59

РФ готовит в ближайшее время комбинированную атаку: Плетенчук предупредил об угрозах

14:39

Украину накроет новый антициклон: погода резко изменится

14:16

"Можно пробить": раскрыт вероятный сценарий удара РФ по Киевской ГЭС

14:03

Цены "поползут" вверх: какие продукты подорожают в августе

13:55

"Краматорск - город любви": романтичная Витвицкая примчалась к бойфренду на службуВидео

13:43

Углава призывает международные организации обезопасить НАБУ от влияния недобросовестных активистов

13:35

Венгрия "открывает двери" россиянам: в ЕС предупредили об угрозе для Европы

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки і хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять