Не дождался возвращения: в плену умер защитник Мариуполя, которого дочь узнала на судилище

Украинский защитник попал в плен в 2022 году, а позже оказался на скамье подсудимых в Ростове-на-Дону вместе с другими защитниками Мариуполя.

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Оборонец попал в российский плен в 2022 году / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/kristykoshka9

Дочь украинского защитника узнала своего отца на фотографиях с показательного судилища над азовцами, которое состоялось в 2023 году. Однако мужчина умер в плену, так и не дождавшись возвращения домой. О смерти защитника сообщила его дочь Кристина Кошка на своей странице в Instagram.

"9 дней, как тебя не стало, 9 дней, пока ты до сих пор не на родной земле. Мой любимый папочка, как мы боролись за тебя, как боролся ты и ждал встречи с нами. Ты всегда подбадривал нас. Никогда не прощу тем, кто тебя не спас, и это произошло в плену", - написала она.

До начала полномасштабного вторжения Александр работал моряком, а после начала войны присоединился к территориальной обороне. Мужчина попал в плен в 2022 году, а позже оказался на скамье подсудимых в Ростове-на-Дону вместе с другими защитниками Мариуполя. Ему и его товарищам предъявили обвинение в участии в террористической организации и в действиях, направленных на свержение поддерживаемой Россией власти в Донецкой области.

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На одной из фотографий с судебного процесса Кристина узнала своего отца. Она отметила, что отец совсем не похож на себя через год плена и выглядит крайне истощенным и измученным.

"Кажется, что 2 разных человека, но к сожалению нет. Это мой родной человек, мой папа, который год находится в плену! За что? За то, что он защищал свой город Мариуполь, свою страну, и был на своей территории? За что такие издевательства? Тяжело смотреть на человека, который когда-то был счастлив, у которого было все, а сейчас просто беспомощность и пустота в глазах. Верните всех защитников Мариуполя домой, потому что они выполнили свой долг перед страной", - написала тогда девушка.

Бригада НГУ "Азов" 12-я бригада специального назначения "Азов" - тактическое соединение Национальной гвардии Украины. Ранее также известное как батальон "Азов" и полк "Азов". "Азов" был сформирован в мае 2014 года в Мариуполе и участвовал в освобождении города от российских войск и сепаратистов в рамках АТО. Во время АТО/ООС "Азов" также участвовал в боях за Иловайск, Широкино, Марьинку. Подразделение участвовало в боях за Мариуполь и Азовсталь во время полномасштабной войны России против Украины, пишет Википедия.

Обмен пленных между Украиной и Россией - новости по теме

Напомним, представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что пока обмен еще не завершился. За каждого украинского пленного идет борьба, однако работа по возвращению бойцов из некоторых подразделений идет особенно тяжело, ведь Россия не хочет их освобождать. Речь идет в том числе и о бойцах "Азова".

Как сообщал Главред, в Украину 25 июня вернулись военные в рамках большого обмена с РФ. Домой приехали 90 защитников. В Сети уже разлетелись щемящие видео с кадрами возвращения украинцев.

Ранее российский диктатор Путин заявил, что в плену РФ якобы находится 6465 украинских военнослужащих, а в украинском - 1348 россиян, однако, по данным ГУР эти цифры не соответствуют действительности.

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