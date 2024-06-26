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"Мама! Я дома, я в Украине!": история освобожденного из плена защитника Мариуполя

Анна Косик
26 июня 2024, 16:49
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В Украину из российского плена вернулись 90 украинских защитников, среди них 22-летних нацгвардеец из Кривого Рога Виталий Сенченко.
Виталий Сенченко
Из плена вернулся нацгвардеец, который переплыл залив, чтобы добраться до "Азовстали"/ Коллаж: Главред, фото: Оксана Латанская

25 июня Украина провела 53-й обмен пленными. В результате домой вернулся военный Национальной гвардии Украины Виталий Сенченко, который в течение 86 дней оборонял Мариуполь и по приказу вышел из "Азовстали", в результате чего попал в плен на более чем два года.

О возвращении на Родину сына сообщила его мама - основательница общественной организации "Стальная Гвардия" Оксана Латанская в Facebook. Виталий служил в рядах НГУ еще с 2021 года, а начало полномасштабной войны застал в Мариуполе.
Тогда парень, как и его собратья, думал, что вторжение страны-агрессора России имеет локальный характер. А все потому, что военные были ограничены в информации и только потом узнали о реальной ситуации и для них в Мариуполе начался настоящий ад.

'Мама! Я дома, я в Украине!': история освобожденного из плена защитника Мариуполя
Переписка Латанской с сыном / Фото: Оксана Латанская


В частности Виталию пришлось в апреле 2022 года переплыть морской залив, чтобы добраться до завода "Азовсталь" и стать на его защиту, а затем военный вместе с другими защитниками Мариуполя попал в плен во время выхода с завода по приказу командования. Мужчина более двух лет провел в тюрьмах РФ после выхода из Мариуполя и наконец попал на родную землю.

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"Мама! Я дома, я в Украине! Как долго я мечтала услышать эти слова! Надеялась, верила, ждала, готовилась. Но все равно они прозвучали неожиданно. Два года, один месяц и одна неделя вражеской неволи после 86-ти адских дней обороны Мариуполя... Они впечатаны в нашу память, их вырезано зазубренным ржавым осколком по живым сердцам матери, сестры, бабушки, друзей, знакомых и совершенно незнакомых, но неравнодушных людей. Они в прошлом, но ни забыть их, ни простить", - рассказала мать военного.

Женщина накануне освобождения сына призналась, что во время ожидания из плена ей было очень трудно, в частности в момент, когда во вторую годовщину полномасштабного вторжения России нашла в дверях его квартиры повестку о том, что ее сына подали в розыск, как уклониста.
"Защитник страны, который 24 февраля 2022 года в свои 22 года принял свой первый бой с ордой в Мариуполе, оказывается, находится в розыске как уклонист, - это что? Уже 22-й месяц уклоняется от военной службы, скрываясь в российском концлагере...", - тогда написала она на своей странице.

Но сейчас все позади. Латанская рассказала, что уже скоро встретится с сыном, а также поблагодарила тех, кто не забывал об украинских военнопленных и напоминал о них миру. Хотя сын Оксаны уже на родной земле, она не собирается прекращать борьбу за возвращение других украинских защитников, которые все еще ожидают возвращения домой из российских тюрем.

"Сын мой, если бы ты только знал, какой настоящей семьей стали те, кто ждал вас, вернувшихся сегодня, и кто продолжает ждать тех, кто остается в плену! Наша борьба будет продолжаться, обещаю. Но сейчас я счастлива. Я ждала! Я дождалась!", - добавила мать военного.

Кто такая Оксана Латанская?

Оксана Латанская - мать пленного нацгвардейца Виталия Сенченко, которого освободили из российского плена во время 53-го обмена. Председатель Криворожской ОО "Стальная гвардия КР", работающей совместно с властью и уполномоченным ВР по правам человека над вопросами пленных и освобожденных из плена украинцев.

Обмен пленных между Украиной и Россией - что известно

Накануне представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сообщил, что пока обмен еще не завершился. За каждого украинского пленного идет борьба, однако работа по возвращению бойцов из некоторых подразделений идет особенно трудно, ведь Россия не хочет их освобождать. Речь идет в том числе и о бойцах "Азова".

Напомним, в Украину 25 июня вернулись военные в рамках большого обмена с РФ. Домой приехали 90 защитников. В Сети уже разлетелись щемящие видео с кадрами возвращения украинцев.

Ранее российский диктатор Путин заявил, что в плену РФ якобы находится 6465 украинских военнослужащих, а в украинском - 1348 россиян, однако, по данным ГУР эти цифры не соответствуют действительности.

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