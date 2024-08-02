Оккупанты готовят котел на Донетчине, у ВСУ есть риск потерять людей - израильский эксперт

Генштабу ВСУ придется быстро принимать решения, если перспективы будут неблагоприятными, ведь в таком случае будет риск потерять и территории, и людей.

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Оккупанты готовят котел в Донецкой области, у ВСУ есть риск потерять людей/ коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 53 отдельная механизированная бригада

Ситуация в районе поселка Нью-Йорк в Донецкой области сейчас сложная, группировке украинской армии грозит оперативное окружение.

Если перспективы будут неблагоприятными, то Генштабу Вооруженных сил Украины придется очень быстро принимать решение о выводе украинских сил. Такое мнение высказал израильский военный обозреватель Давид Шарп в интервью OBOZ.UA.

Он отметил, что ситуация на этом участке фронта тяжелая и угрожающая, а "карта и сообщения с мест говорят сами за себя".

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По его словам, события могут развиваться по одному из нескольких сценариев. Первый вариант - если силы российских оккупантов в определенный момент иссякнут, и захватчики прекратят сжимать кольцо. В таком случае проблема исчезнет сама собой. Второй вариант - если защитники Украины задействуют на этом участке дополнительные резервы - в таком случае можно будет "заморозить ситуацию или изменить ее к лучшему".

Но, по словам эксперта, по состоянию на сегодня не наблюдается ни первого, ни второго. Он подчеркнул, что если такая тенденция продолжится, то перспективы неблагоприятные.

"В случае, если будет реальная угроза оперативного окружения, украинскому командованию желательно успеть вовремя принять решение и отвести силы. Потому что выиграть лишних пару дней, какое-то короткое время, но в результате потерять и территорию, и людей будет худшим решением", - подчеркнул Давид Шарп.

Кто такой Давид Шарп? Давид Шарп - израильский военный обозреватель и эксперт. В 1991 году, когда Украина стала независимой, репатриировался из Украины в Израиль, проходил службу в армии обороны Израиля с 1993 по 1997 годы.

Война в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что у Зеленского предупредили о тревожном прогнозе в войне РФ против Украины. Украинцы должны быть готовы к тому, что уничтожение их страны в будущем станет смыслом жизни для всех россиян, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Также ранее в DeepState сообщили, что оккупанты захватили Веселое на Донбассе. Враг давит и продолжает добиваться тактических успехов, говорится в сообщении DeepState.

Напомним, в ISW объяснили, почему оккупанты продвигаются на Донбассе. Аналитики прогнозируют замедление наступления РФ, поскольку войска агрессора "продвигаются к линии крупных и более урбанизированных населенных пунктов".

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