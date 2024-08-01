"Ситуация критическая": оккупанты захватили Веселое на Донбассе – DeepState

Враг давит и продолжает добиваться тактических успехов, говорится в сообщении DeepState.

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Появилось сообщение о продвижении оккупантов на востоке / Коллаж: Главред, Фото: ОК "Захід", t.me/DeepStateUA

Оккупационная армия РФ захватила Веселое восточнее Гродовки на Покровском направлении Донецкой области.

Об этом идет речь в сообщении ресурса DeepState. При этом также публикуется обновленная карта боевых действий.

Как уточняется в сообщении, ситуация остается критической и при этом она продолжает ухудшаться.

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"Враг давит и продолжает добиваться тактических успехов", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что за последние дни существенно увеличилось количество КАБов, которые оккупанты сбрасывают на позиции Сил обороны.

"Враг традиционно применяет мотоциклетные подразделения для разведки нашей второй оборонной линии", - добавили в DeepState.

/ t.me/DeepStateUA

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Ранее сообщалось о том, что РФ оккупировала Тимофеевку на Донбассе. Российские оккупанты захватили Тимофеевку на Покровском направлении, а также продвинулись возле других населенных пунктов Донецкой области.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российская оккупационная армия продолжает давить на украинские позиции на Донбассе и может продвигаться к ключевому городу на востоке страны - Покровску. Потеря Покровска может поставить под угрозу всю стратегическую линию снабжения Сил обороны.

Как сообщалось ранее, Силам обороны Украины пока не удалось найти эффективный способ, который помог бы окончательно остановить противника на Покровском направлении. Оккупанты не прекращают попытки давления, их главные маневры связаны с закреплением на железнодорожных путях. Об этом заявил боец 68-й отдельной егерской бригады Александр с позывным "Рено".

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