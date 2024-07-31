ВС РФ быстро продвигаются к Покровску: в ВСУ рассказали о новой тактике врага

Оккупационная армия делает все то же самое, что и ранее в Очеретино.

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Александр "Рено" рассказал о тактике оккупантов для быстрого продвижения к Покровску / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Силам обороны Украины пока что не удалось найти эффективный способ, который помог бы окончательно остановить противника на Покровском направлении. Оккупанты не прекращают попытки давления, их главные маневры связаны с закреплением на железнодорожных путях. Об этом заявил боец 68-й отдельной егерской бригады Александр с позывным "Рено".

По его словам, оккупационная армия делает все то же самое, что и ранее в Очеретино. Соответственно, захват населенных пунктов Прогресс и Волчье удался лишь из-за того, что российским оккупантам удалось продвинуться именно вдоль железной дороги. Она имеет проходы и укрытия с обеих сторон. Там также широкая посадка в 100 метров, которая позволяет накапливать пехоту и пытаться штурмовать позиции Сил обороны.

"К сожалению ситуация там сейчас достаточно напряженная, и если в поле нам удается их сдерживать и отходить только после того, как разрушены все укрепления до основания, то здесь оккупантам удалось найти определенное слабое место и они им пользуются", — заявил Александр "Рено" в интервью Радио Свобода.

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Он также прокомментировал ситуацию с трассой Покровск-Константиновка. Аналитики говорят, что она может иметь критическое значение для ВСУ. По словам военного, уже сейчас эта дорога перекрыта в плане огневого воздействия врага.

"Но сеть дорог позволяет спокойно объезжать все это. Есть достаточное количество маршрутов, позволяющих обеспечивать наши войска", — резюмировал он.

Ситуация на Покровском направлении

Россия расширила полосу главного удара на Покровском направлении за счет участившихся боев под Торецком и Курахово, заявил военный эксперт Олег Жданов. Но усилить наступление ВС РФ на указанном участке больше нечем — все резервы, подготовленные для Торецкого направления, были брошены на прорыв в районе Нью-Йорка.

За последнюю неделю российские оккупационные войска добились быстрых успехов на востоке Донецкой области, захватив несколько населенных пунктов и приблизившись к городу Покровск. Армия РФ давит, не смотря на потери, и ищет слабые места в обороне ВСУ. Как пишет издание The New York Times, сейчас российские оккупанты находятся всего менее чем 20 километрах от Покровска. Оккупанты активнее исследуют украинские линии обороны, чтобы выявить ослабленные позиции перед новой атакой и прорывом.

Оккупационные войска агрессора России достигли продвижения в районе Торецка и Часового Яра Донецкой области. Враг наступал и в направлении Северска, однако не добился существенного прогресса. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны за 30 июля.

Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

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