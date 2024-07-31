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Войска РФ продвинулись в районе двух городов на Донбассе: в ISW раскрыли детали

Андрей Ганчук
31 июля 2024, 10:55
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Российские оккупанты наступали в районе Северска Донецкой области, но не смогли добиться прогресса, считают в Институте изучения войны (ISW).
Донецкая область, войска РФ
Враг продвигается в Донецкой области, наступление идет сразу на нескольких направлениях - ISW / Коллаж: Главред, фото: DeepState, Минобороны РФ

Оккупационные войска агрессора России достигли продвижения в районе Торецка и Часового Яра Донецкой области. Враг наступал и в направлении Северска, однако не добился существенного прогресса. Об этом заявили в американском Институте изучения войны.

В сводке ISW говорится, что войска РФ продолжают свои атаки и продвинулись к западу от Донецка, в районе Часового Яра и вблизи Торецка.

Кадры геолокации от 30 июля показали, что враг на бронетехнике достиг небольшого продвижения через канал Северский Донец-Донбасс в районе, где он проходит под землей на северное направление от Часового Яра. На западном берегу канала ВСУ поразили российскую боевую машину еще до того, как она продвинулась.

видео дня

Кроме того, военные пропагандисты РФ утверждают, что оккупанты продвинулись западнее канала Северский Донец-Донбасс, двигаясь узким маршрутом, и захватили позиции в микрорайонах Новое и Октябрьское в восточной части Часового Яра.

Также указывается, что 29 и 30 июля враг атаковал в районе Часового Яра на трех участках: к северу в районе Григоровки и Калиновки, северо-восточнее в районе Богдановки, и юго-восточнее в районе Клещиевки.

Наступление РФ в Донецкой области – главные новости по теме:

РФ постепенно идет вперед, но вряд ли захватит Донбасс, считают журналисты The Washington Post.

Оккупанты давят на трех важных участках и пытаются достичь продвижения.

Оккупанты продвинулись в четырех населенных пунктах на Донбассе, полагают аналитики DeepState. В частности, они отметили прогресс врага в Веселом, Красногоровке, возле Желанного и Новоалександровки.

Оккупанты применяют новую тактику против ВСУ на Донбассе, написали в The New York Times. Несмотря на потери, противник продвигается и уже находится в 20 километрах от Покровска.

Торецк

Торецк (в 1936—2016 годах — Дзержи́нск) – город в Бахмутском районе Донецкой области, пишет Википедия.

После оккупации россиянами Авдеевки именно Торецк оставался самым крупным городом у линии фронта. До войны население Торецка составляло около 35 тысяч человек. Город считается одной из целей врага в рамках летнего наступления.

Торецк важен тем, что он позволяет огнем контролировать позиции россиян, защищает агломерацию Константиновка-Краматорск и выступает в качестве плацдарма для последующего наступления на захваченную россиянами Горловку.

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