Войска РФ продвинулись в районе двух городов на Донбассе: в ISW раскрыли детали

Российские оккупанты наступали в районе Северска Донецкой области, но не смогли добиться прогресса, считают в Институте изучения войны (ISW).

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Враг продвигается в Донецкой области, наступление идет сразу на нескольких направлениях - ISW / Коллаж: Главред, фото: DeepState, Минобороны РФ

Оккупационные войска агрессора России достигли продвижения в районе Торецка и Часового Яра Донецкой области. Враг наступал и в направлении Северска, однако не добился существенного прогресса. Об этом заявили в американском Институте изучения войны.

В сводке ISW говорится, что войска РФ продолжают свои атаки и продвинулись к западу от Донецка, в районе Часового Яра и вблизи Торецка.

Кадры геолокации от 30 июля показали, что враг на бронетехнике достиг небольшого продвижения через канал Северский Донец-Донбасс в районе, где он проходит под землей на северное направление от Часового Яра. На западном берегу канала ВСУ поразили российскую боевую машину еще до того, как она продвинулась.

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Кроме того, военные пропагандисты РФ утверждают, что оккупанты продвинулись западнее канала Северский Донец-Донбасс, двигаясь узким маршрутом, и захватили позиции в микрорайонах Новое и Октябрьское в восточной части Часового Яра.

Также указывается, что 29 и 30 июля враг атаковал в районе Часового Яра на трех участках: к северу в районе Григоровки и Калиновки, северо-восточнее в районе Богдановки, и юго-восточнее в районе Клещиевки.

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Оккупанты давят на трех важных участках и пытаются достичь продвижения.

Оккупанты продвинулись в четырех населенных пунктах на Донбассе, полагают аналитики DeepState. В частности, они отметили прогресс врага в Веселом, Красногоровке, возле Желанного и Новоалександровки.

Оккупанты применяют новую тактику против ВСУ на Донбассе, написали в The New York Times. Несмотря на потери, противник продвигается и уже находится в 20 километрах от Покровска.

Торецк Торецк (в 1936—2016 годах — Дзержи́нск) – город в Бахмутском районе Донецкой области, пишет Википедия. После оккупации россиянами Авдеевки именно Торецк оставался самым крупным городом у линии фронта. До войны население Торецка составляло около 35 тысяч человек. Город считается одной из целей врага в рамках летнего наступления. Торецк важен тем, что он позволяет огнем контролировать позиции россиян, защищает агломерацию Константиновка-Краматорск и выступает в качестве плацдарма для последующего наступления на захваченную россиянами Горловку.

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