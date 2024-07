За последнюю неделю российские оккупационные войска добились быстрых успехов на востоке Донецкой области, захватив несколько населенных пунктов и приблизившись к городу Покровск — одному из главных украинских опорных пунктов в этом районе. Армия РФ давит, не смотря на потери, и ищет слабые места в обороне ВСУ.

Как пишет издание The New York Times, сейчас российские оккупанты находятся всего менее чем 20 километрах от Покровска.

"Военные аналитики утверждают, что стремительный прогресс РФ отражает возросшую способность Москвы использовать бреши в украинских оборонительных линиях, которые истончились из-за нехватки живой силы и были повреждены из-за постоянных российских атак", - отмечают журналисты.

По словам экспертов, в последние месяцы российские войска сначала выявляют ослабленные и плохо организованные украинские подразделения, а потом осуществляют попытку прорыва.

Как сказал военный аналитик из правительственного Национального института стратегических исследований Николай Белесков, как только оккупанты "находят ослабленные батальоны и бригады, они давят на них, невзирая на потери".

Примером может служить захват Россией на прошлой неделе населенного пункта Прогресс в Донецкой области, который удалось захватить российским оккупантам. Бойцы ВСУ находились под угрозой окружения противником, поэтому были вынуждены отступить.

"Поспешное отступление, похоже, позволило российским войскам быстро захватить больше земель", - пишет издание.

Лейтенант Александр Ширшин, заместитель командира батальона 47-й механизированной бригады Украины, которая была срочно отправлена ​​на помощь украинским войскам в этом районе, сообщил, что беспорядочный отход привел к ненужным жертвам. Он сказал, что можно было бы лучше организовать отступление и подготовить более прочные оборонительные линии, чтобы остановить российское наступление.

Также журналисты цитируют украинского военного журналиста Юрия Бутусова, который заявил, что Россия "в первую очередь атакует те бригады, которые имеют наиболее слабое командование и организацию".

"Когда плохо управляемая команда подвергается нападению, она не может устоять", — написал он в Facebook.

Кроме того, ротации являются самым опасным моментом. Военный аналитик из Австрии Франц-Стефан Гади рассказал, что беспилотники, которые постоянно присутствуют на поле боя, лишь усложнили этот процесс, особенно для Украины, чьи оборонительные линии якобы слишком тонки из-за дефицита личного состава. При этом Россия часто пытается атаковать и продвигаться как раз тогда, когда Украина проводит ротации.

Белесков заявил, что российские успехи пока не вылились в "крупные прорывы", которые позволили бы Москве захватить всю Донецкую область, что является одной из главных военных целей Кремля.

Тем не менее, недавние успехи России угрожают последнему оборонительному поясу Украины в Донецкой области. Российские войска сейчас находятся в пределах досягаемости артиллерии ключевой дороги, связывающей Покровск с другими украинскими опорными пунктами в этом районе.

"Ситуация критическая, поскольку темпы продвижения противника вызывают беспокойство", — отметил Бутусов.

Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.