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"РФ захватила последний оплот ВСУ": в Bild раскрыли ситуацию возле Очеретино

Анна Ярославская
25 июля 2024, 12:14
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Оккупанты захватили Новоселовку Первую, а дальше на запад простирается несколько километров полей, которые могут стать оперативным пространством для врага.
ВСУ, карта
Юлиан Рёпке утверждает, что РФ захватила Новоселовку Первую / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, BILD

Российская армия оккупировала село Новоселовка Первая Донецкой области, таким образом завершив захват плацдарма вокруг Очеретино. Об этом заявил эксперт немецкого издания Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

Отмечается, что в конце апреля оккупанты совершили прорыв на северо-запад от Авдеевки и прошли три километра вглубь позиций украинских бойцов до поселка Очеретино.

После этого противник захватывал новые населенные пункты, расширяя образовавшийся плацдарм. Сейчас же была взята Новоселовка Первая, а дальше на запад простирается несколько километров полей, которые могут стать оперативным пространством для россиян.

видео дня

"Российская армия вторжения захватила последний оплот украинских войск возле Очеретино — Новоселовку Первую. Бой за стратегическое поселение длился всего две недели", — утверждает Рёпке.

Он считает, что на этом участке фронта Силы обороны отойдут за реку Волчья.

Ситуация на фронте - карта
Ситуация на фронте - карта / t.me/BILD_Russian

Сейчас ВС РФ находятся в 22 километрах к востоку от Покровска, тогда как в начале года было 38 километров, добавил Репке.

Что говорят в Генштабе ВСУ

В последней сводке Генштаба ВСУ 25 июля не сообщается о захвате Новоселовки Первой.

Отмечается, что на Покровском направлении защитники Украины отбили 38 атак в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Волчье и Карловка, где захватчики пытались вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций, активно применяя штурмовую и бомбардировочную авиацию.

Новоселовка Первая на карте
Новоселовка Первая на карте / deepstatemap.live

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, аналитики DeepState 21 июля сообщали, что армии страны-агрессора России за двое суток удалось быстро переломить ход боя за село Прогресс в Покровском районе Донецкой области. В дальнейшем продвижении на этом направлении враг ставит перед собой две цели. Захватчики надеются выйти на трассу, которая соединяет Покровск с Константиновкой.

Кроме того, в DeepState поздно вечером 23 июля сообщили, что российские войска оккупировали Песчаное в Донецкой области, а также продвинулись в Новоселовке Первой, возле Волчьего и Прогресса.

Отмечалось, что под Прогрессом Донецкой области есть риск окружения части группировки Сил обороны Украины.

Forbes также пишет о том, что враг пытается окружить часть группировки Сил обороны возле села Прогресс на востоке Украины. На данный момент "приказа на вывод нет". Но этот приказ может поступить скоро, поскольку политика главнокомандующего ВСУ Александра Сирского заключается в том, что его войска никогда не должны сражаться до последнего человека.

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.

Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

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