Враг окружил ВСУ под Прогрессом: возможны два сценария развития событий - Forbes

Двигаясь к Прогрессу, российское соединение разделилось на две части и окружило два батальона 31-й механизированной бригады украинской армии, сообщает Forbes.

https://glavred.info/ukraine/vrag-okruzhil-vsu-pod-progressom-vozmozhny-dva-scenariya-razvitiya-sobytiy-forbes-10583384.html Ссылка скопирована

Оккупанты окружили ВСУ под Прогрессом / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, deepstatemap

Враг пытается окружить часть группировки Сил обороны возле села Прогресс на востоке Украины. На данный момент "приказа на вывод нет", сообщила ранее украинская аналитическая группа Deep State. Но этот приказ может поступить скоро, поскольку политика главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, по его словам, заключается в том, что его войска никогда не должны сражаться до последнего человека, пишет Forbes.

Издание отмечает, что окруженным украинским воинам придется либо с боем пробиваться на запад, либо ждать, пока другие бригады пробьются на восток.

"В последние дни на поле боя к западу от руин Авдеевки появились зловещие знаки. За неделю группа российских мотострелковых полков прошла 6,5 километров на запад... Двигаясь к Прогрессу, российское соединение разделилось на две части и окружило два батальона 31-й механизированной бригады украинской армии", - говорится в сообщении. видео дня

В Forbes предполагают, что причиной такой ситуации являются "общесекторальные проблемы с украинским командованием". Ранее сообщалось, что оперативно-тактическая ситуация на этом участке фронта стала критической из-за хаотичного отхода одной из пехотных бригад (110 механизированная бригада или 111 бригада территориальной обороны).

"Ни для кого не секрет, как выживают окруженные украинские батальоны. Российские и украинские силы регулярно снабжают изолированные войска тяжелыми дронами, сбрасывающими пакеты с продовольствием, водой и боеприпасами. Но доставка дронов не может бесконечно кормить и поить сотни людей, заменять ракеты и другие тяжелые боеприпасы или доставлять раненых в безопасное место. Батальонам, отрезанным под Прогрессом, придется с боем пробиваться на запад или ждать, пока бригады пробьются на восток", - подчеркнули в издании.

Что известно о Forbes Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия. Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире. Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте. В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

Ситуация в селе Прогресс - что известно

Напомним, ранее уже сообщалось, что под Прогрессом Донецкой области есть риск окружения части группировки Сил обороны Украины.

Согласно оценкам ISW, враг продолжает проводить наступательные действия в районе Авдеевки. Кадры геолокации фиксируют их продвижение и захват населенного пункта Прогресс на северо-западе от Авдеевки.

Кроме того, аналитики DeepState сообщали, что армии страны-агрессора России удалось быстро переломить ход боя за село Прогресс в Покровском районе Донецкой области. В дальнейшем продвижении на этом направлении враг ставит перед собой две цели.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред