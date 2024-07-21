ВСУ пришлось отойти за село: бои в Донецкой области обостряются - Deep State

Дальнейшее продвижение войск РФ на Покровском направлении имеет сразу две цели, говорят аналитики Deep State.

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Бои за село Прогресс в Покровском районе Донецкой области / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", deepstatemap

Армии страны-агрессора России за последние двое суток удалось быстро переломить ход боя за село Прогресс в Покровском районе Донецкой области. В дальнейшем продвижении на этом направлении враг ставит перед собой две цели. Захватчики надеются выйти на трассу, которая соединяет Покровск с Константиновкой. Об этом сообщили аналитики DeepState.

По их словам, бои на подступах к Прогрессу начались еще в последние дни апреля этого года и фактически последние три месяца Силам обороны удавалось сравнительно успешно отражать вражеские атаки, хотя потери позиций периодически были.

"Полосу, которая состояла из самого села, приняла одна из пехотных бригад. Когда враг начал массированный штурм 19 июля, то почти все село было оставлено. Срочно поступила подмога из другой уже механизированной бригады, которая стала на западной улице села. 20 июля из-за отсутствия достаточного количества пехоты и её силам пришлось отойти. Теперь уже за село", - утверждают аналитики. видео дня

Село Прогресс в Покровском районе / фото: скриншот с deepstatemap

Отмечается, что это заставляет другую украинскую бригаду, которая стоит вдоль железной дороги, разворачивать позиции еще и на фланг. Кроме того, по их словам, существует риск окружения, а "приказа о выравнивании линии нет".

Специалисты убеждены, что дальнейшее продвижение войск РФ на Покровском направлении имеет сразу две цели.

"Во-первых, оккупанты стремятся приблизиться или перерезать трассу Покровск - Константиновка. А западнее Воздвиженки существует высота 229.0, которая тоже "манит" врага. Во-вторых, захватчики могут иметь целью движение по хребту, по которому пролегает железная дорога, с последующим выходом к высоте 224.8 и Новогродовке. К сожалению, больше деталей сообщить не можем. Бойцы Сил обороны Украины пытаются сделать все, чтобы ни одна из целей не была реализована врагом", - отметили в DeepState.

Что такое DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Ситуация на Покровском направлении - что известно

Напомним, боец ВСУ Евгений Иевлев заявил, что россияне штурмуют позиции украинских военных в Донецкой области. В результате постоянных атак возникает угроза захвата трассы Покровск - Константиновка.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщали, что наибольшая активность российских войск с начала суток наблюдается на Покровском и Лиманском направлениях.

Кроме того, на Покровском направлении военные 47-й отдельной механизированной бригады сдерживают по меньшей мере три боевых бригады российской армии.

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