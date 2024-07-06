Армия РФ прорвалась на Донетчине: в ISW раскрыли опасные направления

Аналитики Института изучения войны сообщили, что оккупационные российские войска продвинулись вблизи Торецка - в Северном и в Нью-Йорке в Донецкой области. Кроме того, захватчики имеют продвижение на север от Парасковиевки под Донецком.
Геолокационные кадры за 4 и 5 июля показывают, что войска РФ недавно продвинулись в южном Северном и в южном Нью-Йорке, говорится в отчете ISW.
В свою очередь, российские блогеры утверждали, что россияне полностью захватили Юровку, что на юге от Нью-Йорка, а также продвинулись в районе Дружбы, к северо-востоку от Торецка, и Южного, в пределах северного Северного и дальше в пределах южного Нью-Йорка. Впрочем, в ISW пока не нашло подтверждения этим российским заявлениям.
Что такое Институт изучения войны (ISW)?
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.
Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.
Оккупанты продолжали наступательные действия на северо-восток от Торецка возле Дружбы; на восток - возле Северного; на юго-восток - возле Ню-Йорка, Юровки и Железного.
Также аналитики Института сообщили, что в течение 5 июля российские войска продолжали наступление в районе Часового Яра. Впрочем, подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.
Также российские блогеры утверждали, что захватчики захватили микрорайон Канал, а украинские силы отошли из микрорайона на позиции к западу от Северского канала Донецк-Донбасс. Представитель украинского отряда, который действовал на Часовярском направлении, заявил, что российские войска усилили пехоту возле Курдюмовки (к юго-востоку от Часов Яра), но не используют бронетехнику.
Напомним, что ВСУ удалось выбить оккупантов из одного микрорайона Часового Яра. Битва за Часов Яр продолжается уже несколько месяцев. Город стоит на холмах, к тому же отделен от российских сил водным каналом Северский Донец - Донбасс.
Военные ВСУ заявили о критической ситуации, ведь россияне массово суют на Часов Яр. Защитники 24 ОМБр имени короля Даниила вместе с другими подразделениями сдерживают наступление захватчиков РФ, которые преобладают в силе, "в чрезвычайно сложных условиях".
Больше военных новостей:
- Выход ВСУ из Часового Яра: Згурец рассказал, есть ли предпосылки для такого шага
- За сутки РФ запустила почти 300 разведывательных дронов: в ВСУ предупредили о целях
- Бои за Часов Яр: неожиданный прогноз после ухода ВСУ
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред