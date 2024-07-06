Армия РФ прорвалась на Донетчине: в ISW раскрыли опасные направления

Российские войска усилили пехоту возле Курдюмовки, что на юго-востоке от Часов Яра.

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Какая ситуация на фронте 6 июля / коллаж: Главред, фото: 35 отдельная бригада морской пехоты, УНИАН

Аналитики Института изучения войны сообщили, что оккупационные российские войска продвинулись вблизи Торецка - в Северном и в Нью-Йорке в Донецкой области. Кроме того, захватчики имеют продвижение на север от Парасковиевки под Донецком.

Геолокационные кадры за 4 и 5 июля показывают, что войска РФ недавно продвинулись в южном Северном и в южном Нью-Йорке, говорится в отчете ISW.

В свою очередь, российские блогеры утверждали, что россияне полностью захватили Юровку, что на юге от Нью-Йорка, а также продвинулись в районе Дружбы, к северо-востоку от Торецка, и Южного, в пределах северного Северного и дальше в пределах южного Нью-Йорка. Впрочем, в ISW пока не нашло подтверждения этим российским заявлениям.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Оккупанты продолжали наступательные действия на северо-восток от Торецка возле Дружбы; на восток - возле Северного; на юго-восток - возле Ню-Йорка, Юровки и Железного.

Также аналитики Института сообщили, что в течение 5 июля российские войска продолжали наступление в районе Часового Яра. Впрочем, подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Как изменилась карта на фронте / Карта боев: ISW

Также российские блогеры утверждали, что захватчики захватили микрорайон Канал, а украинские силы отошли из микрорайона на позиции к западу от Северского канала Донецк-Донбасс. Представитель украинского отряда, который действовал на Часовярском направлении, заявил, что российские войска усилили пехоту возле Курдюмовки (к юго-востоку от Часов Яра), но не используют бронетехнику.

Что происходит в Часовом Яру / карта боев: ISW

Напомним, что ВСУ удалось выбить оккупантов из одного микрорайона Часового Яра. Битва за Часов Яр продолжается уже несколько месяцев. Город стоит на холмах, к тому же отделен от российских сил водным каналом Северский Донец - Донбасс.

Военные ВСУ заявили о критической ситуации, ведь россияне массово суют на Часов Яр. Защитники 24 ОМБр имени короля Даниила вместе с другими подразделениями сдерживают наступление захватчиков РФ, которые преобладают в силе, "в чрезвычайно сложных условиях".

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