Аналитики Института изучения войны сообщили, что оккупационные российские войска продвинулись вблизи Торецка - в Северном и в Нью-Йорке в Донецкой области. Кроме того, захватчики имеют продвижение на север от Парасковиевки под Донецком.

Геолокационные кадры за 4 и 5 июля показывают, что войска РФ недавно продвинулись в южном Северном и в южном Нью-Йорке, говорится в отчете ISW.

В свою очередь, российские блогеры утверждали, что россияне полностью захватили Юровку, что на юге от Нью-Йорка, а также продвинулись в районе Дружбы, к северо-востоку от Торецка, и Южного, в пределах северного Северного и дальше в пределах южного Нью-Йорка. Впрочем, в ISW пока не нашло подтверждения этим российским заявлениям.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.