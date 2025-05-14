"Вот наше счастье": предательница Яна Соломко показала еще одного ребенка

Яна Соломко показала новое сториз и назвала его "счастьем".

https://glavred.info/starnews/vot-nashe-schaste-predatelnica-yana-solomko-pokazala-eshche-odnogo-rebenka-10664513.html Ссылка скопирована

Предательница Соломко решила озвучить свою "позицию" / Коллаж Главред, фото Instagram/yana.solo

Кратко:

Что показала Яна Соломка

Кого она назвала своим счастьем

Украинская певица Яна Соломко, которая родилась в Полтавской области, участвовала в украинских шоу и выступает под псевдонимом Soyanna, а также выбрала сторону России, которая жестоко напала на ее родную Украину, показала кото-ребенка.

На своей странице в Instagram, запроданка показала сториз с котиком, которое подписала: "Вот наше счастье". Котик на видео был молоденький и игривый. Скорее всего, Соломко и ее возрастной муж-турок завели себе питомца.

видео дня

У Яны Соломко новый ребенок / Фото Instagram/yana.solo

Как известно, предательница Соломко уже воспитывает дочь от первого брака.

У Яны Соломко новый ребенок / Фото Instagram/yana.solo

В 2014 году она вышла замуж. Избранником певицы стал уроженец Донецка Олег Солодухов, который занимается морскими перевозками. Через год после свадьбы на свет появилась дочь Кира. Девочка родилась в Америке, в городе Майами. В 2019 Соломку подала на развод. Сама исполнительница не комментировала информацию о расставании с супругом, но ее муж позднее намекнул на роман Яны с американским певцом Джейсоном Деруло.

У Яны Соломко новый ребенок / Фото Instagram/yana.solo

Сейчас она вышла замуж за возрастного турка и не занимается музыкальной карьерой. Она часто постит видео с яхт и показывает успехи дочери в бальных танцах.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее Главред писал о том, что Соломко в кооперации с бывшим украинским продюсером и предателем Юрием Бардашем, записала новую песню, с которой пробила очередное дно. В данной композиции она поддерживает российских оккупантов, которые насиловали и убивали украинских женщин и детей.

Кроме того, на одном из российских концертов певица Яна Соломко, которая перебралась жить в Россию после масштабного вторжения России в Украину, даже заявила, что ей очень приятно "быть тут". А всей ее концертной деятельностью занимаются российские менеджеры.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Яна Соломко Яна Соломко родилась в городе Чутово Полтавской области. Она прославилась благодаря участию в шоу "Холостяк". Она дошла до финала, но Макс Чмерковский выбрал Александру Шульгину. Позже Соломко начала сольную карьеру и строить ее она решила в России. После того, как Россия напала на Украину, Соломко осталась выступать перед российскими зрителями, работала с предателем-продюсером Юрием Бардашем, а также выступала в поддержку оккупантов. Сейчас живет в США, где у ее единственной дочери имеется гражданство.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред