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"Отказ от мира имеет свою цену": Сибига встретился с Рубио и Грэмом в Турции

Виталий Кирсанов
15 мая 2025, 01:11
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Дональд Трамп не присоединится к переговорам в Турции 15 мая.
Сибига встретился с Рубио и Грэмом в Турции
Сибига встретился с Рубио и Грэмом в Турции / коллаж: Главред, фото: x.com/andrii_sybiha

Вы узнаете:

  • Какая цель переговоров
  • Кто уже прилетел в Турцию

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с государственным секретарем США Марко Рубио и с сенатором Линдси Грэмом в Турции. Об этом глава МИДа написал в соцсети Х в ночь на 15 мая.

По словам министра, его целью на переговорах было "донести видение президента Украины Владимира Зеленского о мирных усилиях и скоординировать позиции в течение этой критически важной недели".

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"Мы подробно обсудили логику дальнейших шагов и поделились нашими подходами. Я подтвердил твердую и последовательную преданность Украины мирным усилиям президента Трампа и поблагодарил Соединенные Штаты за их вовлечение. Мы готовы развивать наше сотрудничество конструктивным и взаимовыгодным образом. Крайне важно, чтобы Россия ответила взаимностью на конструктивные шаги Украины. Пока она этого не сделала. Москва должна понять, что отказ от мира имеет свою цену", – написал он.

Рубио прибыл в Анталию вечером 14 мая, сообщал CNN. Перед этим спецпредставитель Трампа по вопросам России и Украины Стив Уиткофф заявлял, что он и Рубио 16 мая полетят в Стамбул, где накануне, 15 мая, должны встретиться украинская и российская делегации.

В свою очередь президент США Дональд Трамп не присоединится к переговорам в Турции 15 мая. Об этом со ссылкой на американского чиновника сообщает Reuters.

Переговоры в Стамбуле - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские власти официально утвердили состав делегации для переговоров с Украиной. В нее вошли высокопоставленные представители Администрации президента, Министерства иностранных дел, Генерального штаба и Министерства обороны РФ. Сам же российский диктатор и военный преступник Путин в делегацию не вошел.

Генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что сейчас появляется "окно возможностей", которое позволяет вынести украинский вопрос на глобальный уровень.

Американские и европейские чиновники во вторник вечером, 13 мая, отговорили украинского президента Владимира Зеленского от крайних мер после того, как он, разочаровавшись развитием запланированных на текущую неделю переговоров, заявил, что не разрешит своим помощникам встречаться с российскими официальными лицами в Турции.

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Кто такой Андрей Сибига?

Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.

С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.

В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

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