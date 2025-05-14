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В ближайшие две недели для Украины открывается окно возможностей - Рютте

Виталий Кирсанов
14 мая 2025, 21:35
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Весь процесс, по его словам, происходит под руководством Зеленского и под значительным влиянием США.
В ближайшие две недели для Украины открывается окно возможностей
В ближайшие две недели для Украины открывается окно возможностей / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Что сказал Марк Рютте:

  • Турция "играет в этом большую роль"
  • "Эрдоган - "удивительный лидер в НАТО"

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что открывается "окно возможностей" для того, чтобы вывести на самый высокий международный уровень вопрос Украины. Об этом он сообщил в комментарии Anadolu.

Комментируя переговоры в Стамбуле, он отметил, что на этой неделе и в ближайшие 10 дней будет это "окно возможностей" для того, чтобы вывести "весь вопрос Украины на более высокий уровень".

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Процесс, по его словам, происходит под руководством президента Украины Владимира Зеленского и под значительным влиянием США. Он добавил, что Турция "играет в этом большую роль".

Генсек НАТО также назвал президента Турции Реджепа Эрдогана "удивительным лидером в НАТО, действительно уважаемым коллегами".

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Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп пообещал Украине масштабную поддержку, которая превысит все ожидания, в случае если российский диктатор Владимир Путин откажется от заключения мирного соглашения во время переговоров в Стамбуле. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Трамп также дал понять, что возможен прорыв в переговорах между Киевом и Москвой, которые должны пройти в четверг, 15 мая, в Турции.

Тем временем специальный представитель президента США Стив Уиткофф выразил надежду на скорейшее проведение личной встречи между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Как отметил политолог и политический консультант Игорь Рейтерович, переговоры в Стамбуле могут пройти по одному из двух сценариев.

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Кто такой Марк Рютте?

Марк Рютте – нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 по 2023 год. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, вступил в должность 1 октября 2024 года. Премьерминистр Нидерландов с 14 октября 2010 года по 2 июля 2024 года.

После окончания института работал в течение десяти лет в пищевой компании, пока в 2002 году не перешел в сферу национальной политики. Был министром по социальным делам, со временем – образования, культуры и науки в первом и втором правительстве Балкененде, возглавлял фракцию Народной партии за свободу и демократию во второй палате Генеральных штатов.

Рютте объявил о намерении баллотироваться на должность Генерального секретаря НАТО вместо Йенса Столтенберга в октябре 2023, и его намерение получило официальную поддержку от правительств США, Великобритании, Германии и Франции в феврале 2024 года. Марку Рютте в течение следующих месяцев удалось преодолеть оппозицию Турции, Венгрии, Словакии и Румынии, причем его последний конкурент, президент Румынии Клаус Иоганнис, отказался от соревнования за должность в июне 2024 года, пишет Википедия.

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