Трамп анонсировал 'хорошие новости' для Украины - о чем идет речь

Трамп выразил убеждение, что в течение трех дней стоит ожидать хороших новостей по урегулированию войны РФ против Украины.

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Трамп анонсировал "хорошие новости" для Украины в ближайшие дни / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/DonaldTrump

О чем сказал Трамп:

Могут быть "хорошие новости" относительно войны России против Украины

Не факт, что Путин приедет в Стамбул, если президента США там не будет

Президент США Дональд Трамп намекнул на возможный прорыв в переговорах между Россией и Украиной, которые должны состояться в четверг, 15 мая, в Стамбуле. Об этом он заявил во время встречи с журналистами перед переговорами с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани в рамках своего турне на Ближнем Востоке, сообщает NBC News.

"Я думаю, что мы получим достаточно хорошие новости оттуда сегодня и, возможно, завтра, а может, и в пятницу, честно говоря, но посмотрим", - сказал Трамп в среду в Катаре после встречи с эмиром. видео дня

Во время перелета Трамп отметил, что до сих пор рассматривает вариант личного участия в переговорах в Турции в четверг, добавив, что Путин хочет видеть его на этой встрече.

"Я не знаю, приедет ли он (Путин - ред.)... Я знаю, что он хотел бы, чтобы я был там, и это возможно. Если бы мы могли закончить войну, я бы думал об этом. Завтра у нас все забронировано, вы это понимаете", - сказал Трамп.

На вопрос журналистов о возможном участии в переговорах Трамп ответил, что его насыщенный график "не означает, что я этого не сделаю, если это поможет спасти много жизней". В то же время он отметил, что не уверен, приедет ли Путин в Турцию, если его самого там не будет.

Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп не исключает возможности личной встречи с президентом России Владимиром Путиным в Турции 15 мая. По словам американского лидера, он готов скорректировать свое плотное расписание ради сохранения человеческих жизней.

Тем временем, в среду, 14 мая, послы ЕС согласовали новый, 17-й пакет санкций против России. Он направлен на усиление давления на Кремль из-за войны в Украине и предусматривает ограничения против "теневого флота" и ряда российских компаний.

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Турцию независимо от того, приедет ли туда Владимир Путин. По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, отказ российского лидера от участия в переговорах станет для мира четким сигналом того, что именно Москва уклоняется от диалога и не стремится достичь мира.

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Что известно о NBC News? NBC News - новостной телевизионный канал США, принадлежащий National Broadcasting Company (NBC). Он начал свою работу 21 февраля 1940 года. К торговым маркам NBC News относятся NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News и Newsvine, пишет Википедия.

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